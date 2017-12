Weihnachtsmarkt mit "Glühweinromantik" in Alsbach-Hähnlein, 36. Weihnachtsmarkt in Eltville und die Burgweihnacht auf Burg Freienfelsen in Weinbach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Bürgerhaus Sonne, Glühweinromantik, Kunstgewerbe, Samstag 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Braunfels

9./ 10. Dezember – Christnikelmarkt

In der Altstadt mit Lichterglanz, jeweils von 11 bis 20 Uhr

Brensbach

8. - 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt, Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr

Bruchköbel

8./ 9. Dezember – Weihnachtsmarkt

In Niederissigsheim, am Verbrauchermarkt, Freitag von 14 bis 23 Uhr, Samstag von 10 bis 23 Uhr

Büdingen

6.- 10. Dezember - Büdinger Weihnachtszauber

In der historischen Altstadt, Mittwoch von 15 bis 20 Uhr, Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Darmstadt

4.- 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Mit bunten Buden, Foodtrucks, Rahmenprogramm, auf dem Marktplatz in der Innenstadt, montags bis donnerstags von 10.30 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags, von 10.30 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 21.30 Uhr

8. Dezember – Miniweihnachtsmarkt

Vor der Martinskirche, Martin-Luther-Gemeinde, Heinheimer Straße 43 von 17 bis 20 Uhr

Dieburg

10. Dezember - Adventstreffen für Apfelweinfreunde

Mit Spekulatius, heißem „Äppelwoi“ und Wildbratwurst, in der Innenstadt, von 16 bis 19 Uhr

Dreieich

9./ 10. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

In der Altstadt und der Burg Hayn, Samstag von 15 bis 20.30 und Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Eiterfeld

9./ 10. Dezember – Adventsmarkt

Im Ortskern, Buchenau, mit Tombola, Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr

Eltville

9./ 10. Dezember - 36. Eltviller Weihnachtsmarkt

Mit 80 Marktständen, und Rahmenprogramm, in der Innenstadt, Samstag von 15 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Flörsbachtal

9. Dezember - Kleiner Weihnachtsmarkt

Kunst, Handwerk, und regionale Spezialitäten, Mühlgasse, Kempfenbrunn, ab 11 Uhr

Frankfurt

4. – 31. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, montags-donnerstags von 16 bis 23, freitags von 16 bis 24, samstags von 13 bis 24 und sonntags von 13 bis 23 Uhr

5. Dezember – Weihnachtsbasar

Vor dem Gemeindehaus der Evangelischen Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler Straße 1, von 10 bis 17 Uhr

8.- 10. Dezember –Weihnachtsmarkt

Mit Budenzauber und Kunsthandwerk, Fechenheim, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr, Sonntag von 15 bis 19 Uhr

8. Dezember - Weihnachtsmarkt vom Vereinsring Riederwald

Schäfflestraße 18, vor dem Bunker, von 16 bis 21 Uhr

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem alten Kirchplatz, Harheim, jeweils von 15 bis 20 Uhr

9. Dezember - Weihnachtsmarkt der „Fidelen Eckenheimer“

Volksschule Eckenheim, von 14 bis 21 Uhr

10. Dezember - Adventsmarkt im Tierheim Nied

Nieder Kirchweg, von 12 bis 16 Uhr

10. Dezember - Nikolaus-Fahrtag

Im Feldbahnmuseum, Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: Erwachsene. 6 Euro, Kinder 3 Euro

Fritzlar

8.- 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, Freitag von 13 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Groß-Umstadt

9./ 10. Dezember – Adventsmarkt

Im Gruberhof, beim Umstädter Geschichtsverein, jeweils von 14 bis 19 Uhr

Haunetal

9./ 10. Dezember - 10. Weihnachtsmarkt

In Wehrda, Budendorf am Kirchplatz, Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr

Homberg (Ohm)

9. Dezember – Weihnachtszauber

Auf Schloss Homberg, 60 Stände mit Kunsthandwerk, kulinarische Genüsse, von 13 bis 21 Uhr

Kassel

9. Dezember – Weihnachtsmarkt

In Kirchditmold, mit Weihnachtsbasar der Kirchengemeinde, Platz am Kapellenweg, von 14 bis 20 Uhr

Kronberg

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf der Burg mit Buden, Kunsthandwerk und Speisen, Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Langgöns

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt, mit Kinderkarussell, Samstag von 16 bis 21 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Lindenfels

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Unter der Burg und im Bürgerhaus, mit Marktständen, Samstag von 15 bis 21 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Lorsch

9./10. Dezember - Weihnachten in und um den Schafstall

Im Schafstall der Schäferei Volk, mit Spielmannszug, Streichelzoo und Speisen, Buchweg 10, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Michelstadt

4.- 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In historischer Kulisse, mit Kunsthandwerk, Schmuck und Livemusik, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr

Nidderau

9. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Bürgerhof Ostheim, ab 14 Uhr

Ober-Ramstadt

9./ 10. Dezember - Adventsmarkt der Künstlergemeinschaft

In der Hammermühle, Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Otzberg

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern von Hering, Samstag von 15 bis 21 und Sonntag von 12 bis 19 Uhr

9./ 10. Dezember – „Weihnachtszeit“

Auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf der Ronneburg, mit deftigen Burg-Spezialitäten, Markttreiben, jeweils von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 5 Euro

Rüsselsheim

7.- 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Verna-Park, zahlreiche Stände, Live-Musik, jeweils ab 17 Uhr

8.- 10. Dezember - Weihnachtsmarkt der Seniorenkünstler

Im Rathaus, Kaffee und Kuchen, Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Schöneck

9./ 10. Dezember – Weihnachtsmarkt

Rund um den Backofen in Oberdorfelden, jeweils ab 15 Uhr, Samstag von 16.30 Uhr Besuch vom Nikolaus, ab 18 Uhr Konzert, Sonntag von 15.30 Uhr Tanz-Show, 17 Uhr Chorkonzert, an beiden Tagen Ponyreiten

Weinbach

9./ 10. Dezember – Burgweihnacht

Auf Burg Freienfelsen, Weihnachtsmarkt im mittelalterlichen Ambiente, Feuershow, u.a., Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr





