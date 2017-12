Vogelsberger Regional- und Kunstmarkt in Alsfeld, Adventstreffen für Apfelweinfreunde in Dieburg und Weihnachtsmarkt auf dem Wetzlarer Domplatz - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

16. Dezember - Vogelsberger Regional- und Kunstmarkt

In der Alten Molkerei, von 10 bis 18 Uhr

Bad Homburg

11.- 23. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

An den Adventswochenenden, Schlossplatz und Schlosshöfe, an den Wochenenden und Freitag 22. Dezember - jeweils von 11 bis 21 Uhr

Bad Nauheim

15.- 17. Dezember – Christkindelmarkt

Im Sprudelhof, mit rund 100 Verkaufsständen, Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Bad Vilbel

15.- 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

In und um die historische Wasserburg, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Bad Wildungen

14.- 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Altstadt, Markttreiben mit 40 Ständen, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag ab 10.30 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Borken

15.- 17. Dezember - Borkener Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 17.30 Uhr

Bruchköbel

16./ 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern Oberissigheim, Samstag von 16.30 bis - 21.30 Uhr, Sonntag von 10.30 bis -19 Uhr

Büdingen

17. Dezember - Kreativmarkt „Handgemachte Lieblingsstücke 2“

Beundegasse 19a, Rohrbach, von 13 bis 18 Uhr

Darmstadt

11.- 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Mit bunten Buden, Foodtrucks, Rahmenprogramm auf dem Marktplatz in der Innenstadt, montags-donnerstags von 10.30 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags, von 10.30 bis – 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 21.30 Uhr

15. Dezember – Miniweihnachtsmarkt

Vor der Martinskirche, Martin-Luther-Gemeinde, Heinheimer Straße 43 von 17 bis 20 Uhr

Dieburg

17. Dezember - Adventstreffen für Apfelweinfreunde

Mit Spekulatius, heißem Äppelwoi und Wildbratwurst, in der Innenstadt, von 16 bis 19 Uhr

Dreieich

16./ 17. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

In der Altstadt und der Burg Hayn, Samstag von 15 bis 20.30 und Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Frankfurt

11. - 31. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, montags-donnerstags von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 13 bis 24 Uhr und sonntags von 13 bis 23 Uhr

17. Dezember – Weihnachtsfest

Mit Gottesdienst, im Christlichen Zentrum Frankfurt, ab 10.30 Uhr

Groß-Umstadt

15.- 17. Dezember - Traditioneller Adventsmarkt

Auf dem historischen Marktplatz, Freitag von 17 bis 21.30 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Gründau

16. Dezember – Weihnachtszauber

Im Schlosshof Gettenbach, ab 14 Uhr

Hanau

11.- 22. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, mit Budenzauber und Rahmenprogramm, täglich von 11 bis 21 Uhr

Hilders

16. Dezember - HeimatMarkt – Erzeugermarkt

In der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Hofheim

16./ 17. Dezember - Christmas Streetfood Meile

Rund um das Wasserschloss, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Michelstadt

11.- 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In historischer Kulisse, mit Kunsthandwerk, Schmuck und Livemusik, mittwochs - donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr

Mühlheim

16. Dezember - 2. Dietesheimer Weihnachtsmarkt

Im Ortskern, rund 30 Verkaufsstände, von 13.30 bis - 20.30 Uhr

Otzberg

16./ 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern von Hering, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr

16./ 17. Dezember – „Weihnachtszeit“

Auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

16./ 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf der Ronneburg, mit deftigen Burg-Spezialitäten, Markttreiben, jeweils von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 5 Euro

Schöneck

16./ 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

In Kilianstädten, Platz der Republik, Samstag von 16 bis 23 Uhr, Sonntag von 14 bis 21 Uhr

Seligenstadt

11.- 22. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt, Buden, Verkaufsstände, wochentags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr

Wetzlar

11.- 28. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Stadt auf dem Domplatz, Schillerplatz und der Bahnhofstraße, jeweils von 11.30 bis -22 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen