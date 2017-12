Romantischer Weihnachtsmarkt in Bad Homburg, der Frankfurter CityXmas-Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsmarkt in der Wetzlarer Innenstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

11.- 23. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

An den Adventswochenenden, Schlossplatz und Schlosshöfe, an den Wochenenden und Freitag 22. Dezember - jeweils von 11 bis 21 Uhr

Brensbach

22. Dezember. - 2. Wersauer Haselnussnacht

Kulinarisches rund um die Nuss, mit Kinderprogramm u.a., von 16 bis 23 Uhr

Darmstadt

11.- 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Mit bunten Buden, Foodtrucks, Rahmenprogramm auf dem Marktplatz in der Innenstadt, montags bis donnerstags von 10.30 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 21.30 Uhr

Frankfurt

11. - 31. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 13 bis 24 Uhr und sonntags von 13 bis 23 Uhr

Hanau

11.- 22. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, mit Budenzauber und Rahmenprogramm, täglich von 11 bis 21 Uhr

Michelstadt

11.- 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In historischer Kulisse, mit Kunsthandwerk, Schmuck und Livemusik, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Seligenstadt

11.- 22. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt, Buden, Verkaufsstände, wochentags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr

Wetzlar

11.- 28. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Stadt auf dem Domplatz, Schillerplatz und der Bahnhofstraße, jeweils von 11.30 bis 22 Uhr

