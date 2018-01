Eine Historische Holzversteigerung mit Rahmenprogramm in Rodgau, Weihnachtsbaumverbrennung in Griesheim und erste Karnevalsveranstaltungen in Frankfurt und Nidderau - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Frankfurt

14. Januar - „Feldbahndampf und Glühwein“

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

14. Januar - Seniorensitzung des Carnevalverein Pierette 1898 e.V.

Im Altenpflegeheim Haus Saalburg, Bornheim, Saalburgallee 9, ab 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

13. Januar – Weihnachtsbaumverbrennung

An der Grillhütte Süd, mit Fackelzug um 17 Uhr mit Start am Marktplatz, Feuerentzündung um ca. 17.30 Uhr

Nidderau

12. Januar - Traditioneller Maskenball

Mit Live-Musik im Saalbau Schmid, Eichen, Breugelgasse, ab 20.11 Uhr, Eintritt mit Verkleidung: 5 Euro

Rodgau

13. Januar - Historische Holzversteigerung

Mit Holzrückevorführungen, historischen Traktoren, Spotholzfällvorführungen, Vorstellung der Edelholzkönigin, Ausstellung, Live-Musik u.a. auf der Waldfreizeitanlage Gänsbrüh, ab 11 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit

Weitere Informationen Ihre Veranstaltung auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen