Ostermarkt am Flughafen Frankfurt

Ostermarkt am Flughafen Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Märkte und Feste in Hessen

Bad Arolser Ostermarkt, "Kronberger Frühling“ und historischer Ostermarkt in Ronneburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Bad Arolsen

17./ 18. März - Bad Arolser Ostermarkt

Im Bürgerhaus, mit Kunsthandwerk, Eiermalkunst, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro

Bad Homburg

18. März - Tag der Schlosskirche

Führungen, Rahmenprogramm, von 10.30 bis -17 Uhr

Bad Nauheim

17./ 18. März – Ostermarkt

Am Teichhaus, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Bad Vilbel

18. März - Frühlings- und Ostermarkt

Kultur- und Sportforum, Dortelweil, Friedberger Straße mit Kinderprogramm, von 11 bis 18 Uhr

Cölbe

18. März – Ostermarkt

Auf Hofgut Felckenbühl, Schönstadt, von 11 bis 18 Uhr

Darmstadt

17./ 18. März - Ostereier- und Frühlingsmarkt

Geibel’sche Schmiede, Oberstraße 20, jeweils von 11 bis 19 Uhr

Frankfurt

18. März - Dampflok-Spektakel

Teddybären-Fahrt der historischen. Eisenbahn Ffm., Eisener Steg, stündlich von 11 bis 17 Uhr

Hanau

16. März - Frauen-Disco-Party

Im Hans-Böckler-Haus, ab 20 Uhr

Kelkheim

17./ 18. März - Kunst-, Handwerk- & Hobbymarkt

Altes Rathaus, Münster, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

18. März – „Kronberger Frühling“

Osterausstellung und verkaufsoffener Sonntag, Innenstadt, von 12 bis 18 Uhr

Lampertheim

17./ 18. März – Ostereiermarkt

In der Hans-Pfeiffer-Halle, Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Lindenfels

17./ 18. März - Oster-, Künstler- und Hobbymarkt

Über 20 Aussteller im Bürgerhaus, Samstag von 12 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Oestrich-Winkel

18. März - Künstler- und kulinarischer Frühjahrsmarkt

Mit rund 30 Ständen, Brentanoscheune, Hauptstraße 134a, von 11 bis 18 Uhr

Otzberg

17./ 18. März – Ostermarkt

Auf der Veste Otzberg, Eierkunst, Kunsthandwerk, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

17./ 18. März - Historischer Ostermarkt

Auf der Ronneburg, Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, Puppenspielern, Eselreiten und Markttreiben, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: Regulärer Eintrittspreis zur Burg

Schwalmstadt

17./ 18. März – Ostermarkt

Im Museum der Schwalm, Ziegenhain, Ostereierkunst, Kunsthandwerk, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro

