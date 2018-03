Künstlermarkt in Stockstadt am Rhein, "Frühlingserwachen" in Borken und Ostermärkte in ganz Hessen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Amöneburg

23. bis 25. März - Ostereiermarkt in Erfurtshausen

Mit Ostereiermalerei, am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Babenhausen

24./25. März – Ostermarkt

Mit Gewerbemarkt, Autoausstellung, Hobbykünstlerausstellung in der Stadthalle und verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt, jeweils ab 11 Uhr

Bad Homburg

25. März – Ostermarkt

An den Hochtaunus-Kliniken, von 11 bis 17 Uhr

Bad Karlshafen

24. März – Pflanzentauschbörse

Auf dem mittelalterlichen Klostergelände, von 12 bis 17 Uhr

Borken

25. März - „Frühlingserwachen“

Mit Ostermarkt, Handwerk, verkaufsoffenem Sonntag u.a. in der Innenstadt, von 11 bis 17 Uhr

Bürstadt

24./25. März - Osterausstellung des Kunstvereins

Im Bürgerhaus, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Heusenstamm

24. März - Frühlingsmarkt der AWO-Seniorendienste

Im Horst-Schmidt-Haus, Herderstraße 85, ab 11 Uhr

Lauterbach

25. März – Frühlingsmarkt

Mit verkaufsoffenem Sonntag, Krämermarkt im Ortskern u.a., ab 11 Uhr

Marburg

25. März - Schwedisches Osterfest

Im Mehrgenerationenhaus, ab 15 Uhr

Otzberg

24./25. März - Ostermarkt

Auf der Veste Otzberg - Eierkunst, Kunsthandwerk u.a., jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

24./25. März - Historischer Ostermarkt

Auf der Ronneburg, Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, Puppenspielern, Eselreiten und Markttreiben, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: regulärer Eintrittspreis der Burg

Stockstadt am Rhein

24./25. März – Künstlermarkt

Im Seniorenzentrum, Schillerstraße 20-24, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Ulrichstein

24./25. März – Ostereiermarkt

Im Museum im Vorwerk, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

