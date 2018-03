Osterfeuer in Friedrichsdorf und Ostermärkte- und feste in ganz Hessen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

2. April – Osterfest

Bei den Kleintierzüchtern Ober-Erlenbach, Beudeweg 38, von 11 bis 17 Uhr, Ostereiersuchen von 11 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr

Bischofsheim

1. April - Osterfest

Mit der Dampfeisenbahn beim ESV Bischofsheim, Am Schindberg 23, von 10 bis 16 Uhr

Breitenbach a. Herzberg

31.März bis 2. April - Mittelalterlicher Ostermarkt

Auf der Burg Herzberg, täglich von 11 bis 21 Uhr, am letzten Tag bis 19 Uhr

Bruchköbel

31. März – Osterfeuer

Beim Angelsportverein, in den Wingerten, ab 19 Uhr

Frankfurt

1. April - Osterfest unter dem Motto „Amazing Grace“

Im Christlichen Zentrum, Salzschlirfer Straße 15, Riederwald, ab 10.30 Uhr

29. März - Ostermarkt für Kinder

Am Uhrtürmchen in Bornheim, mit Basteltischen, Schminkstand u.a., von 14 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

31. März - Großes Osterfeuer

Am Ortsausgang Burgholzhausen, Richtung Ober-Erlenbach, ab 17 Uhr

Großkrotzenburg

31. März bis 2. April - Genuss und Gartenfest

Mit Streetfood-Meile am Strandbad Spessartblick, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Reichelsheim (Odenwald)

31. März/1. April – Ostermarkt

In Ober-Ostern, mit Ostereiern, Glasarbeiten, regionalen Erzeugnissen, Bauernmarkt u.a., am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10-17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen