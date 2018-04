Braunfelser Hugenottenmarkt, Bauernmarkt in Nidda und Lifestyle-Messe in Schöneck - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Braunfels

7./8. April - Braunfelser Hugenottenmarkt

Im Kurpark, mit buntem Rahmenprogramm, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Dieburg

7. April - Benefiz-Angrillen

Auf dem Apfelweinhof, Steinstraße 12, ab 17.30 Uhr

Frankfurt

8. April - Teddybären-Fahrtag

Im Feldbahn-Museum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Kronberg

8. April - Keramik-Markt

Auf dem Dallesplatz, Oberhöchstadt, von 11 bis 18 Uhr

Nidda

8. April – Bauernmarkt

Auf der Kurallee in Bad Salzhausen, mit regionalen Spezialitäten, von 10 bis 17 Uhr

Schöneck

8. April - Lifestyle-Messe

Im Bürgertreff Kilianstädten, Richard-Wagner-Straße 5, von 11 bis 17 Uhr

