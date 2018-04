Frühlingsmarkt in Rüsselheim, Gersfelder Bauernmarkt und Hobbykünstlermarkt in Bad Vilbel - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

14./15. April - Kreativmarkt der Hobbykünstler

Im Kurhaus, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Dreieich

14./15. April - Genuss und Gartenlust

Mit Streetfood-Corner, auf Burg Hayn, Fahrgasse 22, Dreieichenhain, von 11 bis 18 Uhr

Erzhausen

15. April - Frühlingsmarkt der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 13 bis 18 Uhr

Gersfeld (Rhön)

15. April - Gersfelder Bauernmarkt

In der Rhönmarkthalle, von 11 bis 17 Uhr

Gudensberg

12. bis 15. April – Kirmes

Im Ortsteil Obervorschütz, am Donnerstag ab 18.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst, am Freitag und Samstag ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 14 Uhr Lebendkickerturnier, Live-Musik ab 15 Uhr

Rüsselsheim

14. April - Frühlingsmarkt mit Kunsthandwerk in offenen Höfen in der Königstädter Straße 4, 40 und 52, von 11 bis 17 Uhr

Schotten

14./15. April - Anneroses Narzissenblüte und Mühlenmodellausstellung

In der Rainröder Straße 11, Eichelsachsen, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen