In Nordhessen gibt es viele Pisten und Loipen: Im Werratal rund um den Hohen Meißner oder im Upland – hier befindet sich das Wintersportzentrum Willingen.

Skigebiet "Hoher Meißner"

Am Hohen Meißner gibt es eine große Abfahrt am Berggasthof mit einer Länge von 1.000 Metern und eine kleine Abfahrt am Naturfreundehaus (350 Meter). Es stehen zwei Lifte zur Verfügung. Für die große Abfahrt kann man am Berggasthof (Hoher Meißner 1, 37290 Hessisch-Lichtenau) parken, für die kleine Abfahrt am Naturfreundehaus Meißnerhaus (Regina-Fahrenbach-Straße 4). Als Tipp gilt die Abfahrt "Schwalbenthal" in Vockerode. Sie ist 3,5 Kilometer, es gibt keinen Lift, dafür aber kostenloses Parken am Ortsausgang Vockerode in Richtung Kassel. Die Abfahrt wird allerdings nicht regelmäßig präpariert.

Direkt neben dem kleinen Lift am Naturfreundehaus ist Rodeln möglich. Rund um den Hohen Meißner gibt es mehrere Loipen. Der Großparkplatz an der L3241, 37290 Meißner (Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr bis Hoher Meißner Großparkplatz) ist der Ausgangspunkt für die "Frau Holle-Loipe". Diese ist 9 Kilometer lang, es sind Abkürzungen möglich. Die Schnupperrunde (1,5 Kilometer) und die Skatingstrecke (5 Kilometer) werden ebenfalls gerne genutzt.

Willingen

Im Willinger Wintersportgebiet gibt es 1.600 kostenlose Parkplätze. Insgesamt können laut Betreiber gut 16.000 Menschen pro Stunde bergaufwärts befördert werden. In das Navigationsgerät sollten Autofahrer "Zur Hoppecke 5, 34508 Willingen" eingeben.

Auch mit der Bahn ist Willingen gut zu erreichen. Vom Bahnhof aus sind es etwa 350 Meter bis zum Skigebiet.

Zum Transport stehen bereit: Die Ettelsberg Kabinenseilbahn, eine Sechser-Sesselbahn, sechs Schlepplifte sowie acht Förderbänder, davon vier für Kinder. Jeder Skipass ist an allen Anlagen, inklusive der Übungslifte, im Skigebiet Willingen gültig.

Das Fahren unter Flutlicht zwischen 18:30-21:45 Uhr ist in Willingen an sieben Abfahrten möglich und kostet für Kinder 10 bis 15 Euro, für Erwachsene 12 bis 17 Euro. Die Saisonkartenpreise fürs Fahren bei Flutlicht liegen bei 95 Euro für Kinder und 150 Euro für Erwachsene. Die Flutlichthänge haben eine Länge von insgesamt sechs Kilometern.

Auch Rodel-Fans kommen in Willingen auf ihre Kosten. Dort bieten sich mit den Rodelpisten "Ritzhagen" und "Dorfwiese" gleich zwei Möglichkeiten, die Hänge runterzusausen- letztere auch bei Flutlicht. Wer keinen eigenen Schlitten hat, kann sich einen in einer der Skiverleih-Stationen mieten. Der Tagespreis beträgt fünf Euro.

Im Skigebiet Willingen gibt es außerdem folgende Loipen: Loipe Stryck, Loipe Lüttkefeld, Loipe Hochheide, Loipe Paradies, Loipe Alter Hagen, Skating-Loipe, Jochen Behle Loipe, Loipe Hohe Pön, Loipe Kahle Pön, Mühlenbergloipe 1, Mühlenbergloipe 2, Loipe Höhekopf sowie die Upland Loipe.

Parkmöglichkeiten:

Für die Loipe Stryck, Loipe Lüttkefeld, Loipe Hochheide, Loipe Paradies, Loipe Alter Hagen und die Skating-Loipe gibt es folgende Parkmöglichkeit: Stryckparkplatz, Mühlenkopfstraße, 34508 Willingen (Upland).

Parkmöglichkeit für Jochen Behle Loipe: Parkplatz an der Straße "Unter der Burg", Ortsausgang.

Parkmöglichkeit für Loipe Hohe Pön: Parkplätze an den Straßen "Auf dem Roth" und "Vor der Emmet" oder vom Stryckparkplatz aus über die Zubringerloipe.

Parkmöglichkeit für Loipe Kahle Pön: Parkplatz Kahle Pön, Korbacher Straße, oder Parkplatz "In der Emmet".

Parkmöglichkeit für Mühlenbergloipe 1: Parkplatz in der Straße "Am Mühlenbach".

Parkmöglichkeit für Mühlenbergloipe 2: Parkplatz in der Straße "Am Mühlenbach" und dann über den Zubringer.

Parkmöglichkeit für Loipe Höhekopf: Parkplatz Höhekopf, Im Gewerbegebiet, 34508 Willingen.

Parkmöglichkeit für Upland Loipe: Parkplatz Upland an der K65 oder Parkplatz Höhekopf, Im Gewerbegebiet, 34508 Willingen.

