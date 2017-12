Ski- und Rodelspaß in Hessen – da ist einiges möglich!

Ski- und Rodelspaß in Hessen – da ist einiges möglich! Bild © picture-alliance/dpa

Wintersport in Hessen

Ob Skifahren, Rodeln oder Langlauf - in Hessen herrschen vielerorts gute Bedingungen für Wintersportler. Besonders beliebt sind die Skigebiete Willingen und Wasserkuppe. Wo Skifahrer und Rodler in Hessen auf ihre Kosten kommen, sehen Sie in unserem Überblick.

Der Taunus bietet Wintersportlern viele Möglichkeiten: Rund um den 880 Meter hohen Großen Feldberg im Taunus befinden sich zahlreiche Pisten. Wintersportler finden auch kilometerlange Loipen im Taunus. Zu den Wintersport-Tipps für das Rhein-Main-Gebiet.

Wintersportler können sich auf dem Großen Feldberg austoben. Bild © picture-alliance/dpa

In Nordhessen gibt es viele Pisten und Loipen für Wintersportler: im Werratal rund um den Hohen Meißner oder im Upland. Dort befindet sich das Wintersportzentrum Willingen. Zu den Wintersport-Tipps für Nordhessen.

Paradies für Wintersportler: das Skigebiet in Willingen Bild © picture-alliance/dpa

Auch im Westerwald gibt es einige Pisten und Loipen. Der höchste Berg im hessischen Mittelgebirge ist der Höllkopf, das Skigebiet befindet sich in Driedorf. Zudem lädt das Skigebiet Eichholzkopf zum Wintersport ein. Zu den Wintersport-Tipps für Mittelhessen.

Rodeln im Westerwald. Bild © picture-alliance/dpa

Die Wasserkuppe ist mit über 900 Metern das schneesicherste Gebiet Hessens. In der Rhön warten zahlreiche Loipen, Pisten und Rodelbahnen auf Wintersportfreunde. Auch Vogelsberg und Spessart bieten ausreichend Möglichkeiten, sich austoben. Zu den Wintersport-Tipps in Osthessen.

Hier rodeln 416 Wintersportfreunde in einem Zug einen Berg auf der Wasserkuppe hinunter. Bild © picture-alliance/dpa

Der Odenwald ist dank seiner kleinen, meist bewaldeten Höhen ein beliebtes Ziel für Langläufer. Etwa 30 Strecken werden bei ausreichend Schnee in Beerfelden, Abtsteinach und Co. gespurt. Auch kleinere Abfahrten sorgen für Winterfreude pur. Zu den Wintersport-Tipps in Südhessen.