Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen - viele sind sogar kostenfrei.

Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

"Bootsgespräche" zum Thema Kultur in Frankfurt

Wo arbeiten, präsentieren und leben Künstler in Frankfurt angesichts immer enger werdender Räume und steigender Mietpreise? Darüber spricht die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig mit den Kulturschaffenden Petra Gismann, Karo Bleser, Sandip Shah sowie mit dem Publikum. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt frei.

Adresse: Yachtklub, Deutschherrnufer, 60594 Frankfurt

"Schmackes" beim Niederurseler Musiksommer

Die Band "Schmackes", die traditionelle Stücke aus der osteuropäisch-jüdischen Musik mit der aus der Roma-Kultur des Balkans vermischt, kommt zum Musiksommer nach Niederursel. Los geht's um 20 Uhr. Veranstaltung kostenlos, um Spenden wird gebeten. Reservierung unter 069-96894758.

Adresse: Cafe Mutz, Alt-Niederursel 27, 60439 Frankfurt

Jam Session in der Hafenkneipe Hanau

In Hanau können Musiker mit ihren Instrumenten in der Hafenkneipe vorbeischauen und mit anderen zusammen jammen. Los geht's um 21 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, auch für interessierte Hörer. Eintritt frei.

Adresse: Hafenkneipe Hanau, Hafenstraße 2, 63450 Hanau

Sunset Boulevard bei den Burgfestspielen Bad Vilbel

Andrew Lloyd Webbers Musical "Sunset Boulevard" wird aktuell in Bad Vilbel aufgeführt. Start ist um 20 Uhr, die Ticketpreise belaufen sich auf 26 bis 41 Euro.

Adresse: Burgfestspiele Bad Vilbel, Klaus-Havenstein-Weg, 61118 Bad Vilbel

Küchenkonzert von Robert Oberbeck in Marburg

Robert Oberbeck, ein Singer-Songwriter der Marburger Musikszene, kommt in das "Q". Das Konzert findet statt in der Reihe der Küchenkonzerte und es startet um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

"Rosetta - Wie wir auf einem Kometen landeten" in Darmstadt

Paolo Ferri (Bereichsleiter Missionsbetrieb ESA) und Stephan Ulamec (Lander Project Manager, DLR) reden über die Mission der "Rosetta" und beschreiben die Herausforderungen des Missionsbetriebs. Die zehnjährige Reise im Sonnensystem, den Winterschlaf und weitere Punkte werden hier thematisiert. Beginn 18.30 Uhr, Besuch kostenlos.

Adresse: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt

Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters auf der Weseler Werft

Auch in diesem Jahr lädt das hr-Sinfonieorchester wieder zu einem Open-Air-Konzert an den Main. Mit dabei unter anderem Javier Perianes am Klavier und Pablo Heras-Casado als Dirigent. Einlass ab 16 Uhr, die hr-Bigband startet um 18 Uhr mit der Musik, ehe es ab 20 Uhr mit dem Sinfonieorchester weitergeht. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Weseler Werft, Eckhardtstraße, 60314 Frankfurt

Late Night Live in Fulda

Das Ensemble "Sista" bestehend aus vier Musikerinnen, die sich emotionalen Themen widmen und dabei mal rockige, mal melancholische Töne anschlagen, kommt nach Fulda. Beginn des Konzerts ist um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Adresse: Theaterhof im Schlosshof, Schloßstraße 1, 36037 Fulda

Mind The Gap Festival in Kassel

Umsonst und draußen, an zwei Tagen Musik satt. Unter anderem mit den Bands Illegale Farben, Kate Frankie und Lowfield. Los geht‘s am Freitag um 19 Uhr, die Veranstaltung ist kostenlos.

Adresse: Im Nordstadtpark, Mombachstraße 2, 34127 Kassel

Sarah Connor in Fulda

Sie ist eine der berühmtesten Sängerinnen des Landes: Sarah Connor kommt nach Fulda und präsentiert unter anderem Songs aus ihrem Album "Muttersprache" in deutscher Sprache. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 41 Euro.

Adresse: Domplatz Fulda, Eduard-Schick-Platz 3, 36037 Fulda

Lichterfest in Bad Salzschlirf

Im osthessischen Bad Salzschlirf beginnt am Samstag wieder das Fest der Lichter. Start ist um 14 Uhr mit dem alljährlichen Kinderfest im Weidepark. Später gibt es Musik der Band Rocktrio und ab 21 Uhr die "Symphonie aus Wasser und Licht“ mit Wasserspiel und Musik mit anschließendem Feuerwerk. Eintritt frei.

Adresse: Kur- und Weidenpark, Im Kurpark, 36364 Bad Salzschlirf

Hoppelhasen Open Air in Hanau

Für Freunde elektronischer Musik steigt im Auheimer Wald das Techno-Fest "Hoppelhasen". Gleich mehrere Künstler wie Ben Brown, Paradoxa oder Sebastian Groth kommen in den Wald und bespaßen das Publikum mit feinen Klängen. Beginn ist um 11 Uhr, die Tickets kosten 14 Euro.

Adresse: 1. Großauheimer Karnevalsgesellschaft, Alter Kahler Weg 9, 63457 Hanau

Museumsuferfest in Frankfurt

An drei Tagen feiert Frankfurt sein Museumsufer mit Kunst und Kultur, Musik und Gastronomie direkt am Main im Herzen der Stadt. Das Highlight des Sonntags: Etwas entspannter durch die Museen flanieren, nebenbei eine Vielzahl kostenloser Konzerte, Comedy, Workshops genießen und ab 22 Uhr ein einziges Feuerwerk erleben. Los geht's um 11 Uhr mit kostenlosen Konzerten, für die Museen wird der "Museumsuferfest-Button" (7 Euro) benötigt. Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt, auch für Museen.

Adresse: Museumsufer Frankfurt, Schaumainkai, 60500 Frankfurt

Musikfest "Allegro!" im Taunus

Ab Freitag findet im Taunus an mehreren Orten das "Allegro!" Musikfestival statt. Bis zum 3. September treten dort Künstler aus verschiedenen Stilrichtungen auf. Am Sonntag kommen "Mallets & more", die sich der Percussion-Instrumente bedienen, in die Burg Reifenberg. Ab 16 Uhr wird gespielt, die Ticketpreise belaufen sich auf 15 Euro.

Adresse: Burg Reifenberg – Open Air, 61389 Schmitten-Oberreifenberg





