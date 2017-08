Hunderte Menschen demonstrieren in Fulda gegen Rechtsextremismus

1.000 Menschen demonstrieren in Fulda gegen Rechtsextremisten

Anhänger der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" sind durch Fulda marschiert - rund 1.000 Menschen stellten sich ihnen entgegen. Auch Stadtverordnete in Fulda hatten zu einer Gegenkundgebung aufgerufen.

Unter dem Motto "Asylflut stoppen. Heimat, Familie, Tradition" sind am Samstag etwa 100 Anhänger der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" in Fulda auf die Straße gegangen. Die Neonazis hatten mit mehr Teilnehmern gerechnet.

Dem Aufmarsch stellten sich laut Polizei etwa 1.000 Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt entgegen. Drei Sitzblockaden von Gegendemonstranten wurden von der Polizei aufgelöst. Hunderte Demonstranten kamen unter dem Motto "Fulda stellt sich quer" zusammen. Außerdem nahmen etwa 60 Menschen an einer Veranstaltung von Fuldaer Stadtverordneten teil.

Aus Sicht von Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) ist es "der Bürgerschaft gelungen, der Versammlung der Rechtsextremisten ein starkes Signal aller demokratisch gesinnten Kräfte entgegenzusetzen". Der Politiker zeigte sich erleichtert, dass Kundgebung und Gegendemonstrationen weitgehend friedlich abliefen.

Zwei Neonazis vorläufig festgenommen

Nach dem Ende der rechten Demonstration nahm die Polizei zwei Personen vorläufig fest. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Verwendens von Zeichen verwassungswidriger Organisationen ermittelt. Alle Versammlungen verliefen aber laut Polizei bis zum Abend ohne Störungen.

"Der III. Weg" wurde 2013 gegründet. Verschiedene Verfassungschutzbehörden beobachten die Partei, der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz sieht bei der Organsiation "stringente Ideenverbindung zur Weltanschauung der Nationalsozialisten" mit der "Vorstellung einer am Rassegedanken ausgerichteten Volksgemeinschaft".

Stadt hatte Verbot versucht

Die Stadt hatte versucht, die Versammlung der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei zu verbieten, jedoch hatte der Verbotsbescheid im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Kassel keinen Bestand. Die Versammlung fand allerdings unter weitreichenden Auflagen statt.

