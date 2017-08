In Darmstadt gibt es nicht nur renommierte Hochschulen, sondern auch eine bunte Kneipenszene und viele Angebote für Studenten. Und wer sich schlau anstellt, kann sogar kostenlos Fahrrad fahren.

Bald beginnt das neue Semester. Für viele Studenten heißt das auch: Ortswechsel, sich einleben in einer neuen Stadt. Wir haben für euch die wichtigsten Dinge in eurer neuen Heimat zusammengestellt. Heute: Darmstadt.

1. Als Student bist du in Darmstadt nicht allein: Auf knapp 150.000 Einwohner kommen 38.000 Studenten.

2. Das beste Fortbewegungsmittel in Darmstadt: das Fahrrad. Mit dem Semesterticket kannst du sogar das Leihfahrradsystem Call a Bike der Deutschen Bahn bis zu einer Stunde am Tag kostenlos nutzen.

3. Wer Wasser sucht, wird in Darmstadt zwar keinen Fluss finden, dafür aber einen See. Mitten in der Stadt. Der Große Woog stammt aus dem 17. Jahrhundert und wird seit 100 Jahren als Badesee genutzt.

4. Bester Platz zum Chillen im Sommer: der Herrngarten. Hier kann man Grillen, Picknicken oder einfach nur Bier trinken.

5. So richtig günstig wohnen kannst du in den Stadtteilen Arheilgen, Kranichstein und Wixhausen.

6. Schicker, aber auch teurer ist das Johannesviertel - hier findest du klassizistische Gebäude aus der Gründerzeit und Bauernmärkte.

7. Wer feiern will, muss ins Martinsviertel. Hier gibt es unter anderem: klassische Studentenkneipen in eher rustikalem Stil wie "Hobbit", "Kessel" und "Hotzenplotz".

8. Liebhaber von Charts-Musik und viel Schnaps werden im "Musikpark A5" fündig.

9. Eher alternative Locations sind: "Centralstation" und "Goldene Krone".

10. Für den obligatorischen Eltern-Besuch eignet sich die Mathildenhöhe: Auf dem höchsten Punkt Darmstadts könnt ihr Sehenswürdigkeiten wie den Hochzeitsturm, das Wahrzeichen der Stadt oder die Russische Kapelle besichtigen.

11. Kein Geld zum Einkaufen oder noch Karotten übrig? An der TU Darmstadt gibt es einen Raum für Foodsharing .

12. Falls du auf Kultur stehst: Im Staatstheater gibt's für Studenten kostenlose Karten. Im Schwimmbad im Hochschulstadion ist der Eintritt für TU-Studenten mit Studentenausweis frei.

13. Zum Lernen kannst du in die Universitätsbibliothek (ULB) gehen, die hat in den Klausurphasen 24 Stunden am Tag geöffnet. Wenn es dir da zu voll ist: Die Bibliothek der Physiker gilt als Geheimtipp.

14. Fun Fact: Darmstädter werden auch Heiner genannt - aber keiner weiß so wirklich warum. Auf jeden Fall gibt es jeden Sommer ein großes Volksfest: Das Heinerfest.

15. Alle wichtigen Infos zu Darmstadt, Partys oder Veranstaltungen findest du im Stadtkulturmagazin P.