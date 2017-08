Kassel ist klein und weit ab vom Schuss? Der Eindruck entsteht schnell beim Umsteigen am Kasseler ICE-Bahnhof. Doch Insider wissen: Kassel hat einiges zu bieten, vor allem für Studenten.

Bald beginnt das neue Semester. Für viele Studenten heißt das auch: Ortswechsel, sich einleben in einer neuen Stadt. Wir haben euch die wichtigsten Dinge in der neuen Heimat zusammengestellt. Heute: Kassel.

1. In Kassel kannst du dir als Student ein schönes Leben machen. Die nordhessische Stadt wird chronisch unterschätzt und ist deshalb nicht so überlaufen wie andere Unistädte. Hier bekommst du bezahlbare Mieten und immer ein Plätzchen in einem schönen Café ohne lange auf die Bedienung warten zu müssen.

2. Die Innenstadt ist tatsächlich nicht besonders charmant, dafür bekommst du hier alles, was das Shoppingherz begehrt - ohne lange Wege!

3. Günstige Wohnungen oder WG-Zimmer gibt es in der Nordstadt, da befindet sich auch die Universität. Hat allerdings so seinen eigenen Charme.

4. Schicker und teurer sind der Süden und Westen von Kassel. Hier gibt es viele Studenten, Altbauten und Parks wie die Karlsaue. Grundregel bei der Wohnungssuche in Kassel: Je westlicher desto tiefer musst du in die Tasche greifen.

5. Aber: Egal wo du wohnst, du hast immer einen Park in der Nähe. Bergpark, Aue, Goetheanlage oder Nordstadtpark: Kassel ist eine der grünsten Großstädte Deutschlands.

6. Kassel hat sich 1949 sogar als Hauptstadt Deutschlands beworben - ohne Erfolg.

7. Studentische Partys findest du im "K 19" oder in der "Lolita Bar". Stilvoll feiern kannst du im "York".

8. Kneipen-Tipp: Die Musikbar "Fes" ist eine der bekannten und beliebtesten Bars Kassel. Hier bekommst du günstige Preise, Loungemöbel und eine gemütliche Atmosphäre - und manchmal keinen Sitzplatz mehr.

9. Alle fünf Jahre steht die Stadt Kopf: Seit 1955 gibt es die documenta in Kassel, eine der bedeutendsten Ausstellungen moderner Kunst. Für Studenten natürlich ermäßigt. In diesem Jahr ist die Ausstellung noch bis zum 17. September zu sehen.

10. Kassel kann Kunst, nicht nur während der documenta: In der Gemäldegalerie Alte Meister hängt Rembrandts Bild "Der Jakobssegen". Das teuerste Gemälde in Hessen im Wert von 100 Millionen Euro.

11. Promi-Fun-Fact: Das Musiker-Duo Milky Chance kommt ursprünglich aus Kassel, wohnt aber mittlerweile in Los Angeles.

12. Auf dem Kasseler Stadtwappen sind 13 weiße Kleeblätter auf blauem Hintergrund abgebildet. Warum es ausgerechnet 13 Kleeblätter sind, lässt sich historisch nicht eindeutig belegen, und auch nicht, warum es überhaupt Kleeblätter sind.

13. Bist du Kasseler, Kasselaner und Kasseläner? Kasseler ist jeder Zugezogene, während Kasselaner in Kassel geboren sind. Kasseläner sind in Kassel geboren und beide Elternteile sind Kasselaner.

14. Tipp für den Besuch der Eltern: Die Orangerie. Das ehemalige Lustschloss von Wilhelm IV. bietet Versailles-Feeling in Nordhessen. Im Bergpark Wilhelmshöhe lohnt sich ein Aufstieg zum Herkules, dem Wahrzeichen der Stadt.

15. Ein Fun-Fact zum Schluss: Kassel ist die europäische Hauptstadt der Waschbären. In Kassels Natur leben etwa 10.000 Waschbären. Das macht rund 140 Tiere auf einen Quadratkilometer.