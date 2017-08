Berufsschüler räumten die Martin-Behaim-Schule in Darmstadt nach einem Asbest-Fund in der Lüftung.

Protest an Darmstädter Schule

Open Air statt Klassenraum: Vier Tage lang wollen rund 2.000 Darmstädter Berufsschüler keinen Fuß mehr in ihre Schule setzen. Sie und auch Lehrer sind wegen eines Asbestfunds besorgt - und kritisieren Untätigkeit der Verantwortlichen.

Sieben Räume der Martin-Behaim-Schule am Bürgerpark Nord in Darmstadt sind nach Reparaturarbeiten an einem Lüftungsschacht gesperrt. In dem Schacht wurde ein kleines Stück Dichtungsmaterial gefunden, das vermutlich von einer Lüftungsklappe stammt. Dabei handelt es sich nach Angaben des städtischen Eigenbetriebs Immobilienmanagement um Asbest.

Und damit entfaltet der Fund des potenziell krebserregenden Stoffes eine große Wirkung. Zunächst wurden die sieben Räume geschlossen, die durch den Lüftungsschacht miteinander verbunden sind. Am Donnerstag wurde die Luft darin auf Asbestfasern untersucht. Nach Angaben der Stadt sollte das Messergebnis noch am selben Tag vorliegen.

Vier Tage Unterricht außerhalb

Wie ein Lehrer der Berufsschule zu hessenschau.de sagte, erwartet man dort aber erst am Montag die Ergebnisse aus der Asbestmessung. Bis dahin wollen die Lehrer und die rund 2.000 Berufsschüler das Gebäude nicht mehr betreten, wie der Lehrer berichtete: "Es geht uns vor allem um die Gesundheit und Sicherheit der jungen Menschen." An vier Tagen - Donnerstag, Freitag, Samstag (an der Berufsschule auch ein Unterrichtstag) und Montag - finde der Unterricht daher außerhalb statt.

Unterricht unter freiem Himmel für Berufsschüler der Martin-Behaim-Schule am Donnerstag. Bild © privat

Das geschieht auf Initiative der Lehrer und Schüler. Beim Staatlichen Schulamt Darmstadt weiß man davon nach Aussage des Amtsleiters Ralph von Kymmel nichts. Nach Ansicht dort ist niemand einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt.

An der Schule sieht man das ganz anders - Lehrern und Schülern reicht es nicht, die sieben Räume abzusperren. Die Zimmer seien nicht so vollständig voneinander abgeriegelt, dass sich mögliche Asbestfasern nicht auch woanders im Schulgebäude ausbreiten könnten.

Auch ein Zeichen des Protests

Das Problem liegt wohl tiefer: Laut den Kritikern wurde die Stadt Darmstadt als Schulträger in der Vergangenheit bereits darauf hin gewiesen, dass man eine Asbestbelastung im Gebäude vermute. Ab und an liege Staub auf den Tischen in den Klassenräumen, die Bausubstanz sei teils marode. Eine Sanierung sei zwar geplant, aber noch nicht erfolgt. Man fühle sich abgewiegelt, sagt der Lehrer zur Stimmungslage.

Die freiwillige Selbstaussperrung der Schulgemeinde ist also auch ein Zeichen des Protests. Der Unterricht soll deswegen aber nicht ausfallen. Die Klassen treffen sich bis Montag unter freiem Himmel, etwa im angrenzenden Bürgerpark Nord. Was die Schulleitung dazu sagt, ist nicht bekannt. Sie war am Donnerstag nicht zu erreichen.

Sanierung für rund 70 Millionen Euro

Die Sanierung der Martin-Behaim-Schule, in der jetzigen Form errichtet Mitte der 1970er Jahre, soll nach Angaben eines Sprechers der Stadt im kommenden Jahr beginnen. Mit einem Umfang von rund 70 Millionen Euro sei sie eines der größten Bauvorhaben der Stadt. Das Gebäude sei seit längerem sanierungsbedürftig, wegen der hohen Kosten habe es einige Zeit gedauert, bis der Beschluss zur Renovierung gefallen sei.