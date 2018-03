Die besonders heftige Grippewelle ebbt in Hessen langsam ab. Die Zahl der Infizierten und der Todesfälle liegt deutlich über dem Vorjahr.

14.645 Grippekranke sind den Behörden in diesem Jahr in Hessen gemeldet worden, 43 sind bislang an der Erkrankung gestorben, wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3.769 Influenzafälle registriert, davon 26 Todesfälle.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Grippetoten waren häufig älter und hatten oft Vorerkrankungen, wie das zuständige Robert-Koch-Institut in einer bundesweiten Bilanz erklärte.

Inzwischen ist der Höhepunkt der heftigen Grippewelle in Hessen überschritten. Dem Ministerium zufolge sanken die gemeldeten Erkrankungen im Land auf unter 500 pro Woche. Anfang März lagen sie wöchentlich noch bei über 2.500 neuen Fällen. Die Krankheitsfälle liegen in der Realität jedoch deutlich höher. Denn nicht jeder Grippekranke geht zum Arzt und nur ausgewählte Praxen schicken Erregerproben ins Labor.

Grippewelle hatte spürbare Auswirkungen

Im Land hatte die Grippewelle in den vergangenen Wochen spürbare Auswirkungen: So mussten Notfallpatienten über lange Strecken transportiert werden, weil viele Kliniken überbelegt waren. Bei der Hessischen Landesbahn fielen Züge aus, weil viele Lokführer erkrankt waren. Zuletzt waren Krankheitsfälle auch ein Grund für lange Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen.

Deutschland zählt bei der Grippe neben Dänemark und Finnland in dieser Saison zu den am stärksten betroffenen europäischen Ländern. Nur in Luxemburg waren die Werte noch höher. Dominant waren in dieser Saison mit 70 Prozent Influenza B-Viren. Das Robert-Koch-Institut zählte für ganz Deutschland 300.000 Erkrankte und 971 Verstorbene. Viele Patienten waren demnach nicht gegen Influenza geimpft.

Sendung: hr-iNFO, 29.03.2018, 10.00 Uhr