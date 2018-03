Die Kaufhausbrände in Frankfurt

Keimzelle des RAF-Terrors Die Kaufhausbrände in Frankfurt

Die Brandanschläge in zwei Frankfurter Kaufhäusern in der Nacht vom 2. auf den 3. April 1968 gelten als Keimzelle linken Terrors in Deutschland. Wir blicken zurück – und zeigen ein 360-Grad-Video aus heutiger Sicht.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sichten am 03.04.1968 den Schaden in der ausgebrannten vierten Etage des Kaufhofs auf der Frankfurter Zeil. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Es ist fast Mitternacht am 2. April 1968, als bei der Nachrichtenagentur dpa ein Hinweis eingeht: "Gleich brennt's bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt." In beiden Kaufhäusern auf der Frankfurter Zeil brechen Brände aus, die die Feuerwehr schnell löschen kann. Verletzt wird niemand. Es entsteht ein Schaden von über 600.000 Mark, vor allem durch Löschwasser und die Sprinkleranlage.

Baader und Ensslin werden festgenommen

Die Brandstifter werden schnell gefasst: Schon am 4. April nimmt die Polizei Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein nach einem Hinweis im Frankfurter Stadtteil Bockenheim fest. Ihr Prozess beginnt Mitte Oktober vor dem Frankfurter Landgericht. Es wird ein turbulentes Verfahren, das beide Seiten als politisch betrachten. Das Paar Ensslin und Baader sowie die anderen gehören zu dem kleinen Teil der Studentenbewegung, der sich radikalisiert.

Die Kaufhausbrände waren der Anfang. Nur wenige Tage danach wird Studentenführer Rudi Dutschke in Berlin angeschossen. Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Polizisten auf den Straßen, der Studentenprotest ist nicht mehr zu stoppen.

Staatsanwalt will 24 Jahre Zuchthaus

Der Frankfurter Staatsanwalt Walter Griebel fordert für die Angeklagten zusammen eine Strafe von 24 Jahren Zuchthaus. Eine Forderung, die Empörung auslöst, waren doch nur drei Jahre zuvor Angeklagte im Frankfurter Auschwitzprozess mit ähnlichen Strafen belegt worden - für vielfachen Mord.

Lassen sich feiern: die vier Angeklagten vor dem Landgericht Frankfurt - v.l.: Thorwald Proll, Horst Söhnlein, Andreas Baader und Gudrun Ensslin (Archivfoto vom 31.10.1968). Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auf der anderen Seite sorgt das Auftreten der Angeklagten im Brandstifter-Prozess für Empörung: Mit Zigarren im Mund erscheinen sie vor dem Richter, winken ins Publikum und lassen sich feiern. Baader wird von Rechtsanwalt Horst Mahler, Ensslin von Otto Schily verteidigt.

Baader und Ensslin tauchen ab

Bei der Urteilsverkündung im Oktober kommt es zu Tumulten, die Angeklagten versuchen zu fliehen - ohne Erfolg. Letztendlich verurteilt sie das Gericht wegen menschengefährdender Brandstiftung zu je drei Jahren Zuchthaus.

Nach einer Konferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) in Frankfurt kommt unter anderem der französische Studentenführer Daniel Cohn-Bendit mit weiteren Studenten zum Prozess. Sie fordern, dass die vier Angeklagten an ein Studentengericht übergeben werden. "Sie gehören zu uns", sagt Cohn-Bendit.

Nachdem im November 1969 eine Revision der Urteile scheitert, tauchen Baader, Ensslin und Proll in den Untergrund ab. Gemeinsam mit der Journalistin Ulrike Meinhof wird die Bewegung "2. Juni" - benannt nach dem 2. Juni 1967 - gegründet. An jenem Tag war der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden. Der "2. Juni" wird später zur Roten Armee Fraktion (RAF).