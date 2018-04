Für manche sind die Studentenproteste nur ein Datum aus dem Geschichtsbuch, andere sehen darin das Ende des Spießbürgertums. Über die Folgen der Studentenbewegung lässt sich noch heute streiten. Was bleibt 50 Jahre danach?

1968 – tausende Studenten rebellieren gegen ein System, das sie für verklemmt, verkrustet und reaktionär halten. Sie pusteten die vermuffte Republik durch, mit Diskussionsfreude, dem Wunsch nach sexueller Freiheit, Frauen-Emanzipation und Schwulenrechten. Frankfurt gilt als Zentrum der Studentenproteste in Hessen. Worum ging es den Studenten? Und was haben die 68er bewirkt? Ein Überblick.

Ihren Anfang nimmt die Protestbewegung in den USA. Studenten gehen gegen den Vietnamkrieg und für die Rechte der schwarzen Bevölkerung auf die Straße. Von dort schwappen die Proteste nach Europa über. In Deutschland wächst aus der Forderung nach besseren Studienbedingungen eine Revolte gegen das bürgerliche Wertesystem. Zum Motor wird der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS).

Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), die 1968 in Frankfurt Aktionen vorbereiten. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die junge Generation stellt das traditionelle Familienbild in Frage, erprobt alternative Formen des Zusammenlebens wie etwa Wohngemeinschaften. Provokante Forderungen nach antiautoritärer Erziehung und sexueller Revolution erschüttern die kleinbürgerliche Moral. Im Fokus steht die Kritik am gesellschaftlichen System. Zentrale Ziele: Antifaschismus, Antikapitalismus und Antiimperialismus.

Das Ende des Nazi-Regimes liegt damals erst gut zwei Jahrzehnte zurück. In der älteren Generation haben viele ihre Nazi-Vergangenheit verdrängt und sich im Wirtschaftswunderland neu eingerichtet. Es gab noch prügelnde Lehrer und es waren weiter Polizisten, Richter und Ärzte im Amt, die ihre Ausbildung im Faschismus absolviert haben.

Blumen und Musik: Hippies in den 70er Jahren. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Gespräche über Sex sind tabu, Homosexualität steht noch unter Strafe, die Rollen von Mann und Frau sind klar verteilt. In der damaligen Bundeshauptstadt Bonn regiert eine Große Koalition unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU), der wegen seiner früheren NSDAP-Mitgliedschaft in der Kritik steht. Aus Sicht der jungen Generation ist die Gesellschaft verklemmt, verkrustet und reaktionär.

Ausgangspunkt für die massive Kritik an der Gesellschaft sind die revolutionären Ideen von Karl Marx. Zu den geistigen Vätern der Protestbewegung zählen auch Sozialwissenschaftler und Philosophen wie Max Horkheimer, Herbert Marcuse oder Theodor W. Adorno mit ihrer Kritik an der kapitalistischen Überflussgesellschaft. Als Vorkämpfer verehren die Studenten Rosa Luxemburg, Ernesto Che Guevara oder Mao Tsetung.

Aufgeheizt war die Stimmung schon seit dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg, der im Juni 1967 bei Protesten gegen den Schah-Besuch in Berlin von einem Polizisten erschossen wurde. Am 11. April 1968 streckt ein junger Arbeiter den Studentenführer Rudi Dutschke mit drei Schüssen nieder. Es folgen die bis dahin schwersten Krawalle in der Geschichte der Bundesrepublik: mit Brandanschlägen auf Kaufhäuser, etwa auf der Frankfurter Zeil, und auf den Springer-Verlag. Die Kaufhäuser sind für die Studenten Symbole des verhassten Konsumstrebens, dem Springer-Verlag werfen sie antikommunistische Hetze vor.

Protest gegen die geplanten Notstandsgesetze im Mai 1968 Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Zu den Höhepunkten der Proteste der Studentenbewegung zählen in der Bundesrepublik die Kundgebungen gegen die Notstandsgesetze, die im Mai vom Bundestag verabschiedet werden und der Vietnamkongress in Berlin.

Die Gewalt, die protestierende Studenten durch Polizeikräfte erlebten, trug vermutlich auch zur Radikalisierung der Bewegung bei. 1968 ist auch das Jahr beginnender linksextremistischer Gewalt - in ihrem extremsten Auswuchs entstand später die Rote Armee Fraktion (RAF).

In Frankfurt wurden 1968 Brandanschläge auf Kaufhäuser verübt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Bruch mit den traditionellen Werten und Autoritäten haben sicherlich ein neues Lebensgefühl und einen tiefgreifenden Wertewandel im Westen des geteilten Deutschlands geschaffen: Mitbestimmung und Bürgerinitiativen, sexuelle Aufklärung, Emanzipation, moderne Pädagogik und die veränderten Geschlechterrollen unserer Tage sind ohne sie nicht denkbar.

Früher Sprecher der Studenten, heute Grünen-Politiker: Daniel Cohn-Bendit Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Kritiker machen die 68er allerdings für das Ende der bürgerlichen Familie, Kindermangel und Werteverfall verantwortlich. Sexualität sei politisiert und mit einer freien Gesellschaft gleichgesetzt worden. Die Radikalisierung mancher Protestierenden und die eskalierende Gewalt bei Demonstrationen widersprachen zudem demokratischen Werten.

Die 68er prägten ganz klar auch die Politik: Joschka Fischer, aktiv in der Frankfurter Studentenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition (APO), wurde 1983 in den Bundestag gewählt und gehörte damit der ersten Fraktion der Grünen an. Später wurde er - trotz seiner aktiven Beteiligung an Straßenschlachten - Außenminister.

Gemeinsam mit Daniel Cohn-Bendit gehörte Fischer zum "Realo"-Flügel der Partei. Cohn-Bendit wurde er später Mitglied im Europäischen Parlament. In den 70ern war er noch in der linksgerichteten Sponti-Szene in Frankfurt aktiv und gab das Stadtmagazin Pflasterstrand heraus. Nur zwei Beispiele, für 68er, die eine politische Karriere hinlegten.

