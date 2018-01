Der Begriff "Alternative Fakten" ist das Unwort des Jahres 2017. Das teilte die Jury am Dienstag in Darmstadt mit. Noch zwei weitere Begriffe wurden kritisiert.

Der Begriff "Alternative Fakten" sei der verschleiernde und irreführende Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der Auseinandersetzung salonfähig zu machen, sagte Jury-Sprecherin Nina Janich zur Begründung.

Die Jury kritisierte zudem den Begriff "Shuttle-Service" im Zusammenhang mit Seenotrettungseinsätzen von Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer für Menschen, die in Schlauchbooten flüchten. Außerdem prangerten die Sprachwissenschaftler die Formulierung "Genderwahn" an. Mit diesem Ausdruck würden in konservativen bis rechtspopulistischen Kreisen zunehmend Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit in undifferenzierter Weise diffamiert.

Gegen "Prinzip der Menschenwürde"

Die sechsköpfige Experten-Jury hat "das Unwort des Jahres" und die beiden anderen Unwörter aus 684 verschiedenen Vorschlägen ausgesucht. Nur etwa 80 bis 90 dieser Vorschläge entsprachen überhaupt den Kriterien der sprachkritischen Aktion, wie Janich sagte.

Zum "Unwort des Jahres" wird seit 1991 jedes Jahr ein Begriff gekürt, der gegen das "Prinzip der Menschenwürde" oder gegen "Prinzipien der Demokratie" verstößt, weil er gesellschaftliche Gruppen diskriminiere oder "euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend" sei. Für das Jahr 2016 war die Wahl auf "Volksverräter" gefallen, für 2015 auf "Gutmensch".

Wort des Jahres: Jamaika-Aus

Das "Wort des Jahres 2017" steht auch schon fest: Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden entschied sich am 8. Dezember für "Jamaika-Aus" - der Begriff steht für das Ende der Gespräche über eine Regierungsbildung zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP.

Sendung: hr-iNFO, 16.01.2018, 10:20 Uhr