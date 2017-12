In ihren Plädoyers im NSU-Prozess haben die Anwälte des Kasseler NSU-Opfers Halit Yozgat die Hauptangeklagte Zschäpe und Verfassungsschützer Temme erneut der Lüge bezichtigt. Zudem hätten die staatlichen Ermittler versagt.

Die Anwälte der Familie des 2006 in Kassel ermordeten Halit Yozgat haben der mutmaßlichen NSU-Terroristin Beate Zschäpe erneut schwere Vorwürfe gemacht. In ihrem Plädoyer sagte Rechtsanwältin Doris Dierbach am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht München, Zschäpe wisse viel mehr, als sie im Prozess aussagte. Direkt an die Hauptangeklagte gewandt sagte die Anwältin, Zschäpe habe sich nie von ihren beiden Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt abgegrenzt, "weil Sie immer noch der Ideologie anhängen". Genau darum sei Zschäpe auch nach wie vor gefährlich.

Wie schon andere Nebenkläger zuvor griff auch Dierbach die staatlichen Ermittler scharf an. "Man wollte Quellen vor einer Polizeivernehmung schützen und nahm in Kauf, dass der Mord an einem jungen Mann darum nicht aufgeklärt wurde". Die Bundesanwaltschaft habe nicht in einem einzigen Fall eine Erklärung für die Auswahl der Opfer gefunden. "Sie hält es für Zufall. Das ist abwegig. Das Trio konnte sich zehn Jahre im Untergrund unentdeckt aufhalten", sagte Dierbach.

"Er hat uns nach meiner festen Überzeugung belogen"

Dem damals hessischen Verfassungsschützer Andreas Temme, der bei dem Mord an Yozgat angeblich zufällig am Tatort war, warf die Anwältin vor, im Prozessdie Unwahrheit gesagt zu haben. "Er hat uns hier nach meiner festen Überzeugung belogen. Er konnte das, weil er die völlige Rückendeckung des Verfassungsschutzes hatte." Temme habe etwas gesehen, was er nicht sagen wolle. "Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel", so Dierbach. Ähnlich äußerte sich später auch Alexander Kienzle, der zusammen mit Dierbach und Thomas Bliwier die Yozgats vertritt.

Die Bundesanwaltschaft attackierten die Opferanwälte dafür, dass sie massives Fehlverhalten von Behörden bis heute decke. "Kein Wort der Bundesanwaltschaft zu den staatlichen Versäumnissen und den lügenden Neonazi-Zeugen", sagte Dierbach. Der Staatsschutzsenat habe Hand in Hand mit der Bundesanwaltschaft den Staat geschützt. Dabei hätten bereits die Kasseler Polizeibeamten ausführlich geschildert, so die Hamburger Anwältin, warum sie Temme für unglaubwürdig hielten.

"Vielleicht kam der Hinweis aus dem Café"

Yozgat war das neunte und letzte Opfer der sogenannten "Ceska"-Serie, die nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft von den beiden Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt verübt wurde. Das Duo soll von der wegen Mittäterschaft angeklagten Zschäpe unterstützt worden sein. Dierbach sieht durchaus Anhaltspunkte für einen größeren Täterkreis und keinen Zufall bei der Auswahl ihres Opfers. "Wie sollten drei rassistische Täter gerade in Kassel ihr Opfer suchen", fragte die Anwältin: "Vielleicht kam der Hinweis, dass er sich noch im Internetcafé aufhält, gerade aus dem Café".

Nach den Plädoyers ihrer Anwälte wollten sich auch Yozgats Eltern am Mittwoch äußern. Ende vergangener Woche hatte Vater Ismail Yozgat bereits im NSU-Ausschuss des hessischen Landtages gesprochen und schwere Vorwürfe erhoben. Es sei unvorstellbar, dass Temme den Mord nicht gesehen habe, hatte er gesagt. Womöglich habe er den Mördern sogar geholfen oder seinen Sohn selbst umgebracht, so die Vermutung des 62-Jährigen.

