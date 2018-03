Am Mittwoch wird der verstorbene Kardinal Karl Lehmann in Mainz beigesetzt. Neben Bundespräsident Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Bouffier erwartet das Bistum zahlreiche weitere Ehrengäste. Der hr überträgt die Trauerfeier live.

Bereits am Montag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) dem verstorbenen Kardinal Karl Lehmann die letzte Ehre erwiesen: bei einem nicht-öffentlichen Termin in der Mainzer Augustinerkirche, wo Lehmanns Leichnam aufgebahrt ist. Am Mittwoch wird Steinmeier als ranghöchster Ehrengast auch an den Trauerfeierlichkeiten in Mainz teilnehmen.

Weitere Informationen Abschied von Kardinal Lehmann im hr Der hr überträgt die Trauerfeier für den verstorbenen Mainzer Kardinal Karl Lehmann am Mittwoch, 21. März, von 13.58 Uhr an live im Fernsehen und als Stream auf hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

Zahlreiche weitere Ehrengäste werden im Dom erwartet. Die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kommt als Vertreterin der Bundesregierung, wie das Bistum Mainz am Montag mitteilte. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird wie Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) ebenfalls an der Trauerfeier teilnehmen.

Sieben Kardinäle, 30 Bischöfe

Zudem haben sieben Kardinäle und mehr als 30 Bischöfe ihr Kommen angekündigt. Grußworte sprechen der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm.

Zu den Ehrengästen zählen laut dem Bistum auch Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert sowie die früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und Roland Koch (alle CDU). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht nicht auf der Gästeliste. Sie gibt am selben Tag in Berlin ihre erste Regierungserklärung nach ihrer Wiederwahl ab.

Trauerzug zum Dom

Bis Dienstagabend um 18 Uhr können die Menschen in der Augustinerkirche in Mainz Abschied von dem dort aufgebahrten Kardinal Lehmann nehmen. Die Beisetzungsfeierlichkeiten beginnen am Mittwochnachmittag um 14 Uhr mit einem Trauerzug: 350 Menschen, darunter 200 Priester des Bistums, werden bei der Überführung Lehmanns Leichnam von der Augustinerkirche in den nahe gelegenen Mainzer Dom geleiten. Der Trauerzug erfolgt schweigend, lediglich die größte Glocke des Mainzer Doms wird dazu läuten.

Das anschließende Requiem für den verstorbenen Kardinal wird dessen Nachfolger Peter Kohlgraf leiten. Anschließend wird Lehmann in der Bischofsgruft des Doms bestattet.

Hirte für viele hessische Katholiken

Als Bischof von Mainz war Lehmann mehr als drei Jahrzehnte lang auch für weite Teile Hessens zuständig. Denn zwei Drittel des Bistums liegen in Hessen. Dazu zählen unter anderem Darmstadt, Offenbach, Gießen, Rüsselsheim und Alsfeld, aber auch die Bergstraße und die Wetterau. Von den rund 740.000 Katholiken im Bistum leben etwa 540.000 im hessischen Teil.

Der langjährige Mainzer Bischof und Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz war am 11. März im Alter von 81 Jahren in seinem Mainzer Haus gestorben. Im Mai 2016 hatte der Papst den Rücktritt des damals 80-jährigen Lehmann als Bischof angenommen. Im vergangenen September erlitt Lehmann einen Schlaganfall und eine Hirnblutung. Sein Zustand war anfangs noch stabil, ehe zuletzt die Kräfte schwanden.