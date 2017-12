René Bennert und Dieter Schwetzler vom Kampfmittelräumdienst haben im September die 1,4-Tonnen-Bombe in Frankfurt entschärft. Ein Interview über die turbulenten Tage, Evakuierungsverweigerer und das Gefühl, in einer menschenleeren Stadt zu stehen.

Mitten in Frankfurt, ganz in der Nähe vom Uni-Campus Westend, wird am 30. August 2017 eine mehr als zwei Meter lange britische Weltkriegsbombe gefunden. Schnell steht fest: Im Radius von 1,5 Kilometern müssen vier Tage später frühmorgens mehr als 65.000 Menschen ihre Wohnung verlassen. Es ist die größte Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Um 18.30 Uhr dann die Nachricht: René Bennert und Dieter Schwetzler vom Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen haben die Bombe erfolgreich entschärft. Ein Rückblick auf eines der Ereignisse, das die Hessen 2017 am meisten bewegt hat.

hessenschau.de: Herr Schwetzler, Herr Bennert, vor etwa dreieinhalb Monaten haben Sie mitten in Frankfurt eine Bombe mit 1.400 Kilogramm Sprengstoff entschärft. Sie waren die wohl meistgefragten Menschen in Hessen. Werden Sie noch auf die Bombe angesprochen beim Einkaufen oder auf der Straße?

René Bennert: Es flaut zum Glück gerade ab. Mein Problem ist, dass ich erst zugezogen bin. Oft spricht mich jemand an und ich denke: "Vielleicht kenn ich den doch?" Dann grüße ich zurück und frage: "Woher kennen wir uns"? Antwort: Aus dem Fernsehen.

Dieter Schwetzler: Bei mir hat das nie stattgefunden. Aber dieser Medienrummel war, glaube ich, ohnehin eine einmalige Sache. Das hatten wir vorher noch nicht.

hessenschau.de: Hat sich denn sonst etwas verändert seither?

Schwetzler: Die Menschen sind aufmerksamer geworden. Das merkt man an den vielen Anfragen, die beim Kampfmittelräumdienst eingehen. Wir haben also mehr Arbeit. Das Tagesgeschäft geht sowieso weiter. Und wir haben in der Zwischenzeit ein paar weitere Bomben entschärft.

Bennert: Ein so großes Event ruft allen ins Bewusstsein, dass ein Kampfmittel gefährlich sein kann. Die Entschärfungen gingen bisher immer gut (klopft auf den Tisch), das liegt auch am Stand der Technik. Aber es ist trotzdem ein gefährlicher Job.

Schwetzler: Das Problem ist: Die Bevölkerung denkt, nach 70 Jahren taugt das Zeug doch eh nichts mehr. Aber im Gegenteil: Es wird immer gefährlicher.

hessenschau.de: Mehrere Medien haben Sie nach der Entschärfung als Helden bezeichnet. Wie geht man damit um?

Schwetzler: Das ist eine schöne Sache und bestätigt einen. Es ist schon gut fürs Ego, dass es Leute gibt, die unsere Arbeit schätzen und sagen: Hut ab.

Bennert: Aber wir sind trotzdem keine Helden.

Schwetzler: Nein, natürlich nicht.

hessenschau.de: Herr Bennert, nach der Entschärfung haben Sie gesagt, Sie hätten Ihren Namen noch nicht gegoogelt, um zu schauen, was über Sie berichtet wurde. Haben Sie das inzwischen nachgeholt?

Bennert: In der Woche vor der Entschärfung war ich die ganze Zeit beschäftigt, danach wollte ich erst einmal nur Abstand haben. Vor kurzem hab ich mal angefangen und ein bisschen reingeguckt. Es war erschreckend, was da alles kam.

hessenschau.de: Inwiefern erschreckend?

Bennert: Die Anzahl war erschreckend, nicht die Berichterstattung. Da waren Berichte von älteren Leuten, die den Krieg miterlebt hatten und jetzt wieder raus mussten. Das berührt mich. Vorher hatte ich das alles ignoriert, um die Sache fachlich beurteilen zu können.

hessenschau.de: Die große Aufregung lag ja daran, dass es die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte war. Und Sie standen am Sonntagmittag in der Mitte des Sperrkreises und wussten: Da draußen warten gerade zehntausende Menschen darauf, dass Sie Ihre Arbeit machen.

Schwetzler: Aber das nimmt man nicht so wahr. Wir konzentrieren uns auf die Arbeit, gucken, ob alles richtig ist, trinken nochmal einen Kaffee ... Ich denke nicht daran, wie viele Personen rausgebracht wurden. Am Anfang ist das was anderes. Als ich die Zahl der Menschen gehört habe, über 65.000, da war ich auch schockiert.

hessenschau.de: Jetzt haben Sie aber nicht jeden Tag mit einer solchen Riesen-Bombe zu tun. Wie sieht denn der Alltag beim Kampfmittelräumdienst aus?

Weitere Informationen Kampfmittelräumdienst Der Kampfmittelräumdienst in Hessen ist beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt. Er ist zuständig für sämtliche Munition aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, die in Hessen gefunden wird. Dieter Schwetzler (61) ist seit sieben Jahren dabei, seit 2017 ist er dessen Leiter. René Bennert (40) arbeitet dort seit 2014. Ende der weiteren Informationen

Schwetzler: Wir haben im Jahr zwischen 30 und 40 Entschärfungen - im Schnitt. In einem Jahr waren es auch mal 78 Bomben. Aber wir haben auch so sehr viel zu tun. Die Bearbeitung von Anfragen, ob bestimmte Grundstücke kampfmittelfrei sind, frisst uns auf. Das wird immer mehr - auch aufgrund solch medienwirksamer Ereignisse, oder, noch schlimmer, wenn Personen durch Munition zu Schaden kommen.

hessenschau.de: Sie sind häufig zu zweit am Einsatzort. Wer bestimmt dann?

Bennert: Wer zuerst an der Einsatzstelle ist, hat den Hut auf. In Frankfurt war ich das, weil Herr Schwetzler an dem Tag im Urlaub war, während ich schon die ersten Absprachen getroffen hatte. Natürlich berät man sich aber im Team. Wer arbeitet, macht Fehler, deswegen müssen wir miteinander sprechen.

Die entschärfte Bombe vor dem Abtransport. Bild © Andreas Bauer/hessenschau.de

hessenschau.de: Dennoch gibt es ja auch einen klaren Ablauf, wie man vorgeht. Herr Bennert, Sie hatten in einem Interview mal sinngemäß gesagt: "Bomben entschärfen ist einfacher als Cornflakes kaufen, weil man beim Bomben entschärfen genau weiß, was man zu tun hat."

Bennert: Der Vergleich kommt aus einem Film - "Das tödliche Kommando". Da sieht man einen Bombenentschärfer, der im Irak sehr viele, ich sag mal, interessante Dinge macht. Dann kommt er nach Hause, steht vor einem Cornflakes-Regal mit hunderten Schachteln und weiß nicht, welche er kaufen soll. Diese Szene sagt wirklich viel aus. Aber wir müssen aufpassen. Wir wissen immer, welches Zündsystem wir haben, aber wir wissen nicht, wie es drinnen aussieht.

hessenschau.de: Sie sind beide schon seit einigen Jahren dabei und haben schon etliche Einsätze hinter sich. Wie realistisch ist es denn, dass man auch bei der, sagen wir mal, 86. Bombe noch die Konzentration hochhält?

Schwetzler: Das muss man. Unsere Absprache ist: Wir behandeln jede Bombe, als ob es die erste wäre. Schon das Reinigen der Zündeinrichtung birgt eine Gefahr. Wir setzen unser Leben ein. Bisher ging es immer gut - aber es kann auch immer schiefgehen.

Bennert: Es ist ja nie Routine. Selbst wenn es der gleiche Bombentyp ist, sieht der Zünder anders aus. Bei der Bombe in Frankfurt hatten wir drei Mal das gleiche Zündsystem, aber in drei unterschiedlichen Zündzuständen, alles in derselben Bombe.

Wie gehen Sie eigentlich morgens aus dem Haus, wenn Sie an dem Tag eine Bombe entschärfen? Sprechen Sie da mit Ihrer Familie nochmal drüber?

Bennert: Meine Familie und ich verabschieden uns aus Prinzip nicht anders als sonst. Würden wir das machen, würde das ja bedeuten, dass ein Fehler passieren könnte. Den Gedanken lasse ich gar nicht erst zu.

Voll konzentriert: Schwetzler (li.) und Bennert am Tag der Entschärfung. Bild © picture-alliance/dpa

hessenschau.de: Angesichts der Gefahr, die mit Ihrem Beruf einhergeht: Wann kommt der Punkt, an dem man sagt: Jetzt reicht's?

Schwetzler: Der muss nicht kommen. Die psychische Belastung ist natürlich da. Aber ich glaube, die Leute, die das ausführen, nehmen das nicht so wahr. Wenn der Anruf zu einer neuen Bombe eingeht, macht man sich Gedanken, ist aufgeregt und angespannt. Bei der Entschärfung hat man dann die Ruhe. Danach fällt alles ab.

Bennert: Man sieht uns zwar immer nur im Rahmen der Entschärfung. Aber wir bereiten das ja alles intensiv vor: Den Gefahrenbereich festlegen, Versorgungsleitungen, Medien ... Das ist ja alles unsere Arbeit.

hessenschau.de: Eine Arbeit, die viel Koordination erfordert.

Bennert: In Frankfurt hat das super geklappt, mit allen Behörden und zivilen Einrichtungen. Es war zwar nicht die erste Bombe in Frankfurt, aber es war ein Riesen-Gebiet. Deswegen haben wir die Bombenentschärfung auf einen Sonntag gelegt. Manche wollten noch eine Woche warten, aber wir haben gesagt: Nein, es muss jetzt sein. Die Bombe war hinten offen, der Sprengstoff lag frei. Dazu kommt: Wenn der Zünder frei liegt und damit Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, fängt das Material an zu arbeiten. Deshalb versuchen wir immer, die Entschärfung direkt durchzuführen.

Schwetzler: Wenn möglich am gleichen Tag. Bei der Größenordnung und dem Riesen-Aufwand wie in Frankfurt kann man das manchmal verschieben. Das hängt aber auch von der Zündeinrichtung ab, manchmal muss man trotzdem sofort evakuieren.

hessenschau.de: Frankfurt hatte also nochmal Glück im Unglück.

Schwetzler: Ja. Trotzdem war es eine Meisterleistung. Was die Leute in so kurzer Zeit alles organisiert haben - absoluter Wahnsinn.

hessenschau.de: Und wenn die Entschärfung geschafft ist - gehen Sie dann zusammen ein Bier trinken, oder was passiert dann?

Bennert: Ich persönlich war einfach fertig danach. Das war eine Höllenwoche, die Vorarbeit, dann die Entschärfung - wir tragen ja eine riesige Last. Da war kein Bier mehr drin. Ich hätte zwar gerne eins getrunken, aber es ging einfach nicht mehr.

Schwetzler: Ich war auch fertig. Ich bin morgens um fünf Uhr raus, und um 22 Uhr bin ich ins Bett gefallen.

hessenschau.de: Sie beide gehören vermutlich zu den ganz wenigen Menschen, die einmal mitten in Frankfurt standen, und es war komplett ruhig. Nimmt man das wahr in dem Moment?

Schwetzler: Ja, das ist irre. Kurios ist: Als die Evakuierung abgeschlossen war und wir uns an die Entschärfung gemacht haben, hat man nichts mehr gehört, es war Totenstille. Der Verkehr war sowieso weg, aber selbst die Vögel waren ruhig. Das ist absoluter Wahnsinn.

hessenschau.de: Die Evakuierung hat sich ja dieses Mal um rund zweieinhalb Stunden verzögert, weil einige Leute das Sperrgebiet nicht verlassen wollten.

Bennert: Dafür habe ich kein Verständnis. Die Situation ist für uns belastend. Wenn da was passiert wäre, machen wir uns einen Vorwurf. Wir sind diejenigen, die das Menschenleben gefährden. Deswegen verstehe ich auch die Leute nicht, die gesagt haben: "Nö, wir wollen hier nicht raus".

Schwetzler: Es wäre ein Schock, wenn die Bombe zur Wirkung käme, wir wären in Deckung und andere Menschen kämen zu Schaden. Das wäre heftig.

hessenschau.de: Sie beide haben auch daran mitgewirkt, ein Museumsstück zu schaffen. 2019 kommt die Bombe ins Historische Museum in Frankfurt. Werden Sie sie dann auch besuchen?

Bennert: Ich denke schon. Und ich hoffe, dass das Museum alle anderen Beteiligten ebenfalls dazu einlädt.

Die Fragen stellte Bodo Straub