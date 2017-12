"Bringen Sie ihn bis Weihnachten zurück!" Mit diesen Worten verlieh Cölbes Bürgermeister im Dezember 2015 den neuen Gemeindebus für einen Hilfstransport nach Griechenland. Dort wurde er beschlagnahmt. Erst jetzt ist der Bus zurück - immerhin vor Weihnachten.

Am 16. Dezember 2015, mitten in der Flüchtlingskrise, verlieh die Gemeinde Cölbe (Marburg-Biedenkopf) ihren Kleinbus an eine Bürgerin. Für einen privaten Hilfstransport für Flüchtlinge nach Griechenland. Das Fahrzeug hatte die Gemeinde gerade erst für ihre Sportvereine und die Jugendarbeit angeschafft. Bürgermeister Volker Carle (parteilos) überließ der Frau den nagelneuen Bus mit der Bitte, sie möge ihn bis Weihnachten zurückbringen.

Heute sagt Carle lachend: "Der Bus sollte vor Weihnachten zurück sein, hat ja alles geklappt." Allerdings konnte die Frau den Bus erst in diesem Dezember zurückbringen, also mit zweijähriger Verspätung, wie nun die Oberhessische Presse berichtete. Nicht immer konnte der Bürgermeister die Sache so mit Humor nehmen.

Verdacht auf Schlepperei

Was war passiert? Die Frau aus Cölbe traf in Griechenland eine syrische Familie und wollte sie zu einer Polizeistation bringen, damit die Flüchtlinge sich dort registrieren konnten. Unterwegs gerieten sie in eine Kontrolle. Die Polizisten warfen der Mittelhessin vor, illegal Flüchtlinge mitzunehmen. Den Bus beschlagnahmten sie als Beweismittel.

Die Frau durfte zwar aus Griechenland ausreisen, das Verfahren wegen angeblicher Beihilfe zur Flucht lief aber weiter. So stand die Gemeinde Cölbe auf einmal ohne Bus da.

Da die Vereine in Cölbe schon fest mit dem Bus geplant hatten, musste die Gemeindeverwaltung sich etwas einfallen lassen. Schließlich stellte der Verein Junge Entwicklung Fördern (JEF) einen Ersatzbus zur Verfügung. "Der war aber nicht so schön und neu wie unserer", berichtet Bürgermeister Carle.

In einwandfreiem Zustand zurückgebracht

Dazu kam, dass die Aussichten, den eigenen Bus zurück zu bekommen, nicht gerade rosig waren. Normalerweise sei es üblich, dass ein beschlagnahmtes Fahrzeug nach einigen Monaten verkauft wird, erfuhr Carle. In ihrem Falle sei das zum Glück nicht passiert. "Deshalb hatten wir immer noch die Hoffnung, den Bus doch noch zurück zu bekommen, wenn sich herausstellt, dass die Mutter unschuldig ist", sagt Carle. Bis dahin dauerte es aber knapp zwei Jahre.

Vor wenigen Tagen holte die Frau den Bus in Griechenland wieder ab und gab ihn zurück. "Und zwar völlig ohne Kratzer", lobt Bürgermeister Carle: "Wahrscheinlich ist das der am besten eingefahrene Neuwagen überhaupt. Der Tacho zeigt 5.700 Kilometer, der Zustand des Busses ist wie vorher." Ob er den Bus nochmal verleihen würde? "Vom Herzen her ja. Vom Verstand wahrscheinlich erstmal nein", sagt er lachend.