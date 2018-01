Zwei Hessen gehören zu den besten Lehrern Deutschlands - ausgezeichnet von Schülern. Was machen Nadin Kondziella aus Großkrotzenburg und Michael Ostertag aus Geisenheim besonders gut? Wir haben die beiden zum Test gebeten.

Nadin Kondziella und Michael Ostertag aus Hessen haben am Montag in Berlin den Lehrerpreis in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" gewonnen. Neben ihnen wurden 13 weitere Lehrer und sechs Pädagogenteams als beste und beliebteste Lehrer ausgezeichnet. Der Wettbewerb vom Deutschen Philologenverband und der Vodafone Stiftung Deutschland fand bereits zum zehnten Mal statt.

Was machen die beiden Pädagogen im Unterricht besonders gut? Was schätzen sie an ihren Schülern? Was mögen sie überhaupt nicht? Nadin Kondziella und Michael Ostertag antworten im hessenschau.de-Fragebogen.

Nadin Kondziella, Großkrotzenburg, im Test

Nadin Kondziella unterrichtet Deutsch, Französisch und Geschichte am Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg (Main-Kinzig). Ihre Schüler schätzen an der 31-Jährigen vor allem ihre ansteckende Begeisterung und Offenheit.

"Der Spagat zwischen dem Voranbringen der schwächeren Schüler und der Förderung der stärkeren gelingt Frau Kondziella scheinbar mühelos", loben sie laut Jury.

Michael Ostertag, Geisenheim, im Test

Der promovierte Lehrer unterrichtet Biologie, Chemie und Physik an der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim (Rheingau-Taunus). Seine Schüler loben den 35-Jährigen laut Jury für seinen unerschöpflichen Enthusiasmus und die Tatsache, dass er ihnen auch außerhalb des Unterrichts als Ansprechpartner zur Seite steht.

"Weiter so, Herr Ostertag, Deutschland braucht Leute wie Sie!" und "Dr. Ostertag unterrichtet Biologie auf eine Weise, durch welche er seine eigenen Begeisterung für das Fach auf die Schüler übertragen konnte" sind nur zwei der zahlreichen Komplimente für den Lehrer.