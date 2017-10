Rund 4.500 italienische Kriegsopfer sind auf dem Friedhof Westhausen in Frankfurt beerdigt. Auch über 70 Jahre nach Ende des Krieges gibt es noch immer Italiener, die die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen nach Hause holen - so wie Stefania Severi.

Heute wird ihr Onkel seine letzte Reise antreten. Stefania Severi ist an diesem Montag extra aus dem italienischen Pisa nach Frankfurt gekommen, um die sterblichen Überreste zu holen. Hier auf dem Friedhof Westhausen in Frankfurt liegen die Gebeine des Giuseppe Severi, sie passen in eine kleine Holzkiste.

Exhumierung der sterblichen Überreste von Giuseppe Severi auf dem Friedhof Westhausen Bild © hr

Jahrelang hatte die Familie nach dem Onkel geforscht. Vor drei Jahren tauchte dann ein alten Brief auf, in dem die Armee damals den Großeltern mitteilte, was ihm zugestoßen war: Bei einem Bombenangriff der Alliierten 1944 in Dortmund war Giuseppe Severi ums Leben gekommen. Er wurde 27 Jahre alt. Die Deutschen hatten ihn festgenommen und als Zwangsarbeiter nach Deutschland geschafft.

"Dieser Tag ist für mich sehr wichtig"

In Dortmund wurde Severi begraben. Ende der 50er Jahre kamen die Gebeine auf den Friedhof Westhausen nach Frankfurt. Rund 4.500 italienische Militärinternierte liegen auf dem Friedhof. Etwa 300 von ihnen wurden von ihren Angehörigen exhumiert und zurückgeholt.

In der Familie sei die Erinnerung an den Onkel immer sehr lebendig gewesen, sagt Stefania Severi. Kurz vor ihrem Tod hatte die Oma noch einmal den Wunsch geäußert, nach dem Jungen zu suchen. "Jetzt kehrt er endlich nach Hause zurück. Dieser Tag ist für mich sehr wichtig", sagt Stefania Severi. Die Familie daheim warte schon ganz aufgeregt.

Giuseppe Severi wird in seinem Heimatdorf die letzte Ruhe finden, neben seinen Eltern und Geschwistern.

