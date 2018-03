Licht aus für den Klimaschutz: Auch in Hessen sind zur "Earth Hour" symbolisch die Lampen ausgeknipst worden. An vielen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten brannte am Samstagabend eine Stunde lang kein Licht.

Nach der Luminale ist vor der "Earth Hour": In Frankfurt sind am Samstagabend die Lichter in den Bürotürmen der Skyline ausgeschaltet worden. Wenn auch rein symbolisch: Denn auch Hessens größte Stadt hatte wie schon in den Vorjahren ihre Teilnahme an der Klimaschutzaktion zugesagt. Nachdem vor kurzem die Stadt während der Luminale noch hell erleuchtet war, gingen zumindest für eine Stunde die Lampen aus. So verfinsterten sich etwa der Commerzbank Tower oder die Zwillingstürme der Deutschen Bank.

Auch in anderen Landesteilen beteiligten sich Städte, Gemeinden und Landkreise an der Earth Hour. In Kassel etwa blieben die Scheinwerfer am Herkules, dem Wahrzeichen der nordhessischen Stadt, von 20.30 bis 21.30 Uhr aus. In Darmstadt wurden die Lichter am Hochzeitsturm ausgeknipst, und auch der Limburger Dom blieb für 60 Minuten unbeleuchtet. In Wiesbaden stieg anlässlich der Klimaschutz-Aktion ein Fest mit einer Feuershow, während in Fulda astronomische Spaziergänge stattfanden.

Aktion gegen Erdwärmung und für Artenschutz

Weltweit nahmen nach Angaben der Umweltorganisation WWF Städte in mehr als 180 Ländern an der Stromsparaktion teil. Bundesweit waren es über 350 Städte. Ihren Ausgang nahm die Aktion 2007 in Sydney. Die WWF-Aktion versteht sich als globaler Aufruf, sich gegen die Erderwärmung und für den Artenschutz einzusetzen.

