Schüler holen Sternekoch in die Mensa

Das Mittagessen in der Schule hat zu fad und fettig geschmeckt. Ein Frankfurter Gymnasium holte deshalb Sternekoch Stefan Marquard zur Hilfe. Er kochte mit den Schülern günstig und vor allem gesund - und verriet dabei mehr als einen Profi-Tipp.

Die jungen Köche werden langsam hektisch. Noch eine Stunde, dann sollen über 400 Portionen Mittagessen inklusive Nachtisch serviert werden. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun: Soße abbinden, Sesam rösten, dutzende Bunde Kräuter fein hacken.

Noch bleibt Sternekoch Stefan Marquard ruhig und versucht, Ordnung in das Gewusel zu bringen. Hektik in der Küche ist er gewohnt, auch wenn seine Mitarbeiter sonst ein paar Jahre älter sind und mehr Erfahrung mitbringen.

Schüler: Essen bislang fad, fettig oder verkocht

Am Mittwoch machte der Fernsehkoch mit seiner Kampagne "Sterneküche macht Schule" am Frankfurter Gymnasium Elisabethenschule Halt. Ziel der Aktion: Kindern Spaß am Kochen vermitteln und dem Mensapersonal Kniffe zeigen, um schnell und einfach etwas Gesundes für die Schüler auf den Tisch zu bringen.

"Dass unsere Kinder etwas Vernünftiges zu essen kriegen, ist das A und O", sagt Marquard. Bei vielen werde zu Hause nicht mehr frisch gekocht, das Schulessen sei daher um so wichtiger.

Dass beim Schulessen einiges im Argen liegt, bestätigen auch die Schüler der Elisabethenschule. Oft schmecke es bei ihnen fad, sei fettig oder verkocht. Eine bundesweite Studie aus dem Jahr 2014 zeichnet ein ähnliches Bild: Mehr als die Hälfte der befragten Schüler gab dem Essen die Benotung "geht so" oder schlechter.

Landeselternbeirat fordert Mindeststandards

Aus Sicht der Vize-Vorsitzenden des Landeselternbeirats, Ingrid Häußler, ist es extrem wichtig, dass Kinder etwas Vernünftiges zu Essen bekommen. Doch die Qualität variiere von Schule zu Schule.

"Wir stellen hier doch erhebliche Abweichungen fest. Leider gibt es in der Praxis noch keinen gesicherten und akzeptablen Mindeststandard." Der Landeselternbeirat fordert deswegen regelmäßige, unangemeldete Kontrollen der Qualität des Essens.

Auch beim Kräuterhacken gibt es Tipps vom Sternekoch.

In Hessen haben inzwischen zwei Drittel aller Schulen ein Ganztagesangebot. Dadurch muss in über 1.000 Schulen ein Mittagessen angeboten werden. Doch wie genau das aussehen soll und welche Kriterien es erfüllen soll, dafür gibt es vom hessischen Kultusministerium keine bindenden Vorgaben.

Weitere Informationen Stefan Marquard Der gelernte Koch und Metzger steht seit über 35 Jahren beruflich am Herd. In diesem Jahr erhielt er den Gastrostern als bester Koch des Landes, auch mit einem Michelin-Stern wurde er schon ausgezeichnet. Nachdem er mehrere Restaurants leitete, ist er jetzt vor allem als Fernsehkoch (u.a. "Die Kocharena", "Kochen mit Knall"), Autor und Trainer für Spitzenköche tätig. Ende der weiteren Informationen

Empfehlungen für ein ausgewogenes Mittagsangebot für Schüler gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Demnach ist eine Kombination verschiedener Lebensmittel optimal. Vor allem Gemüse, Salat, Obst, Fisch oder mageres Fleisch und eine sättigende Beilage wie Reis oder Kartoffeln sollten auf dem Speiseplan stehen.

Profi-Tipp: Gemüse im eigenen Saft garen

Auch darauf hat Sternekoch Marquard an diesem Mittwoch in Frankfurt geachtet. Mit der Schulleitung hatte er sich auf zwei Menüs geeinigt: Truthahn-Teriyaki mit Curryreis und Gemüse sowie die vegetarische Variante mit Kürbis. Als Nachtisch bereiten die Schüler Apfelkompott mit Mandeln und Joghurt zu.

Das Besondere an dem Menü: Das Gemüse wird nicht gekocht, sondern ganz schonend mit Gewürzen im eigenen Saft gegart. "Durch die Umstellung der Garprozesse haben wir automatisch wesentlich gesünderes Essen, weil wir die Kochprozesse stark verkürzen", erklärt Marquard.

So kann Mensaessen aussehen: Kürbis-Teriyaki mit Curryreis

Tipps wie diese vermittelt Marquard den Mensamitarbeitern im Anschluss an die Kochaktion mit den Schülern. Außerdem verspricht der Sternekoch: Er wolle mit den Küchenchefs in Kontakt bleiben, damit die einmalige Aktion auch auf lange Sicht etwas bewirkt.

Essen nur in jeder fünften Schule frisch zubereitet

Die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erfüllen viele Schulen nicht, wie eine Studie der Universität Gießen aus dem Jahr 2016 ergab: In jeder fünften Mensa stehe Gemüse zu selten auf dem Speiseplan, über 60 Prozent böten zu oft Fleisch an. Frisch zubereitet werde das Essen nur in 20 Prozent der Schulen.

Zitat „Kein Kind hat Lust auf gesunde Ernährung.“ Zitat von Stefan Marquard Zitat Ende

Wenn es sich die Schüler aussuchen könnten, würde es vor allem Pizza, Nudeln und Fleisch geben. Diese drei Dinge liegen bei der bundesweiten Studie aus dem Jahr 2014 auf den ersten drei Plätzen unter Mittel- und Oberstufenschülern. Suppe, Gemüse- und Reisgerichte kommen dagegen schlecht an. Das überrascht den Sternekoch nicht: "Kein Kind hat Lust auf gesunde Ernährung."

Sternekoch: "Tolle Gerichte für einen Euro sind keine Kunst"

Gesund, abwechslungsreich und lecker soll das Schulessen sein, und das bei kleinem Budget und großen Mengen. Viele Mensen greifen deswegen auf vorbereitetes Essen, sogenannte Convenience-Produkte, zurück. Aber auch darunter verstecken sich Gerichte, die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind oder ihnen nicht schmecken.

Doch der Griff zu Convenience-Produkten müsse nicht sein, meint der Sternekoch. "Es ist keine Kunst, für einen Euro bis 1,80 Euro tolle Gerichte zu zaubern." Das Entscheidende sei, beim Einkauf der Lebensmittel auf die Jahreszeit zu achten und Produkte vorzuziehen, die in der Region angebaut werden.

Schüler: Toll, aber schwierig

Mit der Leistung der Schüler an diesem Mittwoch ist der TV-Koch mehr als zufrieden: "Mit den Kindern zu kochen macht total Laune. Die haben funktioniert wie Profis."

Der Profi zeigt den Schülerinnen, wie man Sesam röstet.

Und auch die Kinder sind begeistert von der etwas anderen Art des Unterrichts: "Ich fand's total toll. Auch weil man mal gesehen hat, wie schwierig das sein kann", sagt Agata, die von Marquard zur Chefin der Essensausgabe ernannt wurde.

Das Ergebnis der Kochaktion kommt bei den essenden Mitschülern gut an: lecker, gut gewürzt und endlich mal nicht so zerkocht lautet das Fazit. Dabei schwingt die Hoffnung mit, dass das Essen hier jetzt öfter so schmeckt.