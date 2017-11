Facebook lässt offenbar nicht mehr jeden rechtsextremen Post durchgehen. Der Heusenstammer AfD-Fraktionschef Carsten Härle hat das jetzt bereits zum zweiten Mal zu spüren bekommen.

Der Heusenstammer AfD-Fraktionschef Carsten Härle hat die Grenzen des Schreibbaren bei Facebook immer wieder getestet. Öfters schon hat er über "Plausibilität und Effektivität" des Massenmords mit Zyklon B sinniert - dem Tötungssmittel, das die Nazis in den Gaskammern von Auschwitz einsetzten. Und den 8. Mai 1945, jenen Tag, an dem der Zweite Weltkrieg endete, bezeichnet er als "Tag der Niederlage", dem ein "Genozid an den Deutschen" folgte.

In den USA, wo Facebook seinen Sitz hat, wird die Redefreiheit so weit ausgelegt, dass auch rechtsextreme Positionen wie die von Härle öffentlich vertreten werden dürfen. Nun aber wurde es auch dem Sozialen Netzwerk zu bunt - oder vielmehr zu braun - und belegte Härle mit Sperren.

Härle provoziert Beschimpfungen und Vergewaltigungs-Fantasien

Vor zwei Wochen hatte sich IT-Unternehmer Härle auf seinem Facebook-Account zu Emilia geäußert. Die 15-jährige Schülerin aus Dresden erhielt einen Preis für Zivilcourage, weil sie einen Mitschüler angezeigt hatte. Der war mit Nazi-Sprüchen aufgefallen und hatte ihren Hinweis, das zu unterlassen, ignoriert.

Viele lobten Emilia für ihren Mut. Carsten Härle sieht in ihr dagegen eine Denunziantin. Er zitierte - nicht ganz korrekt - Hoffmann von Fallersleben: Der Dichter des Deutschlandlieds, der auch als Franzosen- und Judenhasser aufgefallen ist, schrieb einst angesichts seiner Verfolgung durch Preußen: "Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant."

Viele Facebook-Nutzer kommentierten und teilten Härles Post. Etliche beschimpften die 15-Jährige, einige wünschten ihr, sie möge von Flüchtlingen vergewaltigt werden. Für Härle hatte der Post aber zum ersten Mal Konsequenzen: Facebook sperrte für einige Tage sein Konto. Er habe für einige Tage weder kommentieren noch Kommentare löschen können, bestätigte er auf hr-Anfrage. Der AfD-Kommunalpolitiker hält das für Zensur.

Unternehmens-Sprecher: Facebook-Richtlinien sind flexibel

Das Soziale Netzwerk will den Fall offiziell nicht bestätigen. Facebook äußere sich grundsätzlich nicht zu Strafmaßnahmen gegen einzelne, sagt Unternehmenssprecher Klaus Gorny und verweist auf die Nutzungsbedingungen des Konzerns. "Du wirst keine Inhalte auf Facebook posten oder Handlungen auf Facebook durchführen, welche die Rechte einer anderen Person verletzen oder auf sonstige Art gegen das Gesetz verstoßen", heißt es da.



Die Facebook-Standards seien aber nicht starr fixiert, sagt Unternehmenssprecher Gorny. Sie änderten sich permanent. Anders ausgedrückt: Was bei Facebook vor einem Jahr noch erlaubt war, kann heute ein Regelverstoß sein, der sanktioniert wird.

Das hat AfD-Mann Härle nun vor wenigen Tagen erneut erfahren. Facebook sperrte ihn sieben Tage. Diesmal ging es nicht um sein eigenes Profil, sondern um Accounts von Facebook-Gruppen, denen er angehört. Bei einigen, berichtet Härle, sei er Administrator und Moderator - etwa beim Facebook-Auftritt der Heusenstammer AfD.

"Unterste Kategorie des sittlichen Verfalls."

Das Verfahren wegen Volksverhetzung gegen Emilias Mitschüler wurde übrigens inzwischen eingestellt. Härle fühlt sich deshalb in seiner Kritik bestätigt, "dass ich es für sinnvoll erachtet hätte, das Mädchen hätte sich zuerst an die Lehrer, Schulleitung und Eltern statt an die Polizei gewandt". Hätte er das so gepostet, wäre es wahrscheinlich nicht zu beanstanden gewesen.

Tatsächlich aber schrieb er über die Auszeichnung für ein Mädchen, das seinen Mut zusammengenommen hatte, um sich gegen die Nazi-Parolen von Mitschülern zu wehren: "Preise für Denunzianten gehören schon in die unterste Kategorie des sittlichen Verfalls."