Hoffen auf Wolkenlücken : Die Geminiden regnen über Hessen

Mitten in der Vorweihnachtszeit ist wieder einer der prächtigsten Sternschnuppenschwärme im Anflug. In der Nacht auf Donnerstag erreichen die Geminiden ihr Maximum. Wer sie in Hessen sehen will, braucht allerdings viel Glück.