In Frankfurt ist ein Haus mit Farbe und Parolen beschmiert worden. Die Aktivisten erklärten, der Protest richte sich gegen Militäraktionen des Nato-Partners Türkei in Afrin. Ähnliche Attacken hatte es in Marburg gegeben.

Die Protestaktion habe sich gegen ein Mitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft gerichtet, begründeten Aktivisten am Freitag in einer schriftlichen Erklärung ihre Aktion. Die Gesellschaft sei eine "Lobbyorganisation der Nato", der vorgeworfen wurde, den "Angriffskrieg der Türkei gegen die syrische Kurdenenklave Afrin" zu unterstützen. Auch am Freitag wurden aus Afrin Kämpfe gemeldet.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Freitag die Parolen an die Wand des Wohnhauses in Frankfurt geschmiert und Farbflaschen geworfen. Die Polizei ermittelt nach Angaben einer Sprecherin wegen Sachbeschädigung und will den Hintergrund der Tat prüfen.

Ähnliche Aktionen in Marburg

Beschmiertes SPD-Büro in Marburg Bild © Weidenhausen/hr

In Marburg waren bereits in der Nacht zum Mittwoch die Geschäftsstellen von SPD und CDU mit ähnlichen Parolen und Farbe beschmiert worden. Wegen des politischen Hintergrunds übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. Das Landeskriminalamt (LKA) hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch bislang zwar vereinzelt Kenntnis von ähnlich motivierten Sachbeschädigungen erhalten. Zugenommen hätten allerdings vor allem friedliche Demonstrationen gegen die türkische Offensive, erklärte ein Sprecher.