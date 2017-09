Niemand darf hungern: Die Eröffnungsveranstaltung der jüdischen Winterhilfe in Berlin, ein jüdisches Kind sammelt 1938 Spenden - ein Jahr später erzwangen die Nationalsozialisten die Auflösung der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden. Bild © Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Hilfe für Juden in Not - das ist seit 100 Jahren die Aufgabe der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Von den Nazis wurde der Verband zerschlagen, in den 50ern in Frankfurt wieder aufgebaut. Seitdem stehen Holocaust-Überlebende, Einwanderer und junge Menschen im Zentrum der Wohltätigkeit.

1951 war der Zweite Weltkrieg bereits seit Jahren vorbei - nicht aber die Not der Überlebenden des Holocausts. Um ihr Leid zu lindern und die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wieder aufzubauen, wurde die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) wiedergegründet - zwölf Jahre nachdem die Nationalsozialisten den Verband zerschlagen und die meisten Mitarbeiter grausam ermordet hatten.

Gegen Kälte, Hunger und Armut

"Weh dem, dessen Gewissen schläft!" hatte die jüdische Sozialarbeiterin und Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim einen Artikel im Jahr 1916 überschrieben , ehe im September 1917 umgesetzt wurde, worum sie sich vor dem Hintergrund der Ghetto-Erfahrungen im Ersten Weltkrieg sorgte: Die sozialen Nöte der Juden zu lindern, indem ein Dachverband der jüdischen Sozialarbeit gegründet wurde - gegen Kälte, Hunger, Tod, Krankheit und Verarmung in der jüdischen Gemeinschaft. Es brauche für die sozialen Pflichten drei Dinge: den religiös angespornten guten Willen, ein gutes Herz und gutes Geld.

Berthold Simonsohn, erster Direktor der ZWST nach Wiedergründung (1951-1961) Bild © Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kamen Hilfen dazu für jüdische Kinder, die keine deutschen Schulen mehr besuchen durften, die Winterhilfe, weil Juden aus dem Winterhilfswerk ausgeschlossen wurden, und Auswanderungshilfen. Als 1951 der Verband wiedergegründet wurde, wurde der Jurist und Auschwitz-Überlebende Berthold Simonsohn Vorsitzender. Ab 1955 war der Sitz der ZWST im Frankfurter Nordend im Philantrophin, in der heute die Jüdische Schule ist.

Themen Flucht und Zuwanderung

100 Jahre nach der ersten Gründung gibt es die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland noch immer, das soziale Anliegen ist ähnlich: Es geht um die Integration von jüdischen Zuwanderern, viel Engagement gilt alten Menschen, die ZWST ist aber auch in der Jugendarbeit aktiv. Jeden Mittwoch kommen in Frankfurt Überlebende des Holocaust zusammen, um sich auszutauschen, sie zu unterstützen war seit der Wiedergründung eine zentrale Aufgabe der ZWST.

Die Erfahrungen mit der Integration von Zuwanderern nutzt der Verband aber auch, um neu ankommenden Flüchtlingen aus dem arabischen Raum Unterstützung anzubieten: "Hierzulande gibt es zwar Übersetzer, aber kaum arabischsprachige Fachkräfte, die den kulturellen Hintergrund der Flüchtlinge kennen", sagt der stellvertretende Direktor der ZWST, Aron Schuster.

Der Vorstand des Johanniter-Regionalverbands Rhein-Main, Oliver Pitsch, lobt: "Die Israeli kennen die Themen der Flüchtlinge und sie kennen unsere Gesellschaft." Die Integration von Zuwanderern sei immer ein wichtiges Thema für die ZWST gewesen, erklärt Schuster.

Soziale Arbeeit für die jüdische Gemeinde

Der Dachverband hat nach Schusters Angaben heute rund 100 Mitarbeiter, die meisten von ihnen Sozialarbeiter und Pädagogen. Das Budget von acht bis neun Millionen Euro im Jahr werde vom Zentralrat der Juden in Deutschland und vom Bundesfamilienministerium aufgebracht.

Das Philantrophin im Frankfurter Nordend war der erster Sitz der ZWST in Frankfurt ab 1955, heute ist es der Sitz der Lichtigfeldschule der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Bild © Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)

Auch in der Gegenwart entwickele sich die ZWST weiter: Die Behindertenarbeit werde verstärkt, nachdem Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion zunehmend davon überzeugt werden konnten, behinderte Angehörige nicht aus Scham zu verstecken.

Der 2015 gegründete deutsch-israelische Freiwilligendienst schicke dieses Jahr 20 deutsche Freiwillige nach Israel und 20 Israeli nach Deutschland. Die Fortbildung gegen Antisemitismus und Rassismus wird durch das 2015 in Berlin errichtete "Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment" verstärkt.

Festakt am Sonntag

Die größten Herausforderungen heute seien die Überalterung der jüdischen Gemeinden und der wachsende Antisemitismus, sagt Schuster. "Ist es normal, dass unser Bildungs- und Freizeitheim im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim durch Sicherheitsleute geschützt werden muss?" Vor Jugendfreizeiten erkundigten sich Eltern regelmäßig nach den Sicherheitsmaßnahmen.

Mit einem Festakt am Sonntag in Frankfurt feiern die jüdischen Gemeinden in Deutschland die Gründung der ZWST vor 100 Jahren. Als Gäste werden unter anderen Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) und der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Peter Neher, erwartet.