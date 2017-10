In einem großen Festgottesdienst haben die evangelischen Landeskirchen in Marburg 500 Jahre Reformation gefeiert. Luther habe nicht nur reformatorisch, sondern auch revolutionär gehandelt, sagte Kirchenpräsident Jung. Er rief dazu auf, sich auch heute einzumischen, wenn Unrecht geschieht.

Der Bischof von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, blickte in seiner Predigt am Sonntag in der voll besetzten Elisabethkirche in Marburg auf zwei zentrale Akteure der Reformation zurück, Martin Luther (1484-1546) und den hessischen Landgrafen Philipp (1505-1567). Beide hätten über ein Selbstbewusstsein verfügt, das aus tiefem Glauben lebte, sagte Hein. Sie hätten sich mit ihrer Schuld von Gott angenommen und geliebt gewusst.



"Der Glaube überwindet die Angst. Er schenkt Vertrauen und Mut", sagte Hein. Christen suchten den Dialog, auch mit Angehörigen anderer Religionen. Auch heute noch verleihe der Glaube Menschen eine innere Stärke.

Jung: "Müssen unsere Grenzen kennen"

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung sagte, Luther habe sich den mächtigsten Institutionen seiner Zeit entgegengestellt und so nicht nur reformatorisch, sondern auch revolutionär gehandelt. Jung mahnte auch, Selbstbewusstsein nicht nicht zur Selbstverliebtheit werden zu lassen. "Wirklich stark werden wir als Menschen, wenn wir auch unsere Grenzen erkennen", sagte er.

Jung rief dazu auf, sich einzumischen, wenn Unrecht geschehe. Christen könnten nicht schweigen, wenn Menschen "verachtet, erniedrigt, diskriminiert" würden oder Hass auf Fremde geschürt werde, so Jung weiter. Eine der zentralen Grundfragen bleibe bis heute, was getan werden müsse, damit möglichst viele Menschen ein gutes Leben haben. "In diesem Sinne brauchen wir immer wieder Reformation."

Schauspieler lässt Landgraf lebendig werden

In dem vom hr-fernsehen live übertragenen Gottesdienst trat Landgraf Philipp auch selbst auf, dargestellt von dem Schauspieler Stefan Piskorz. In Monologen, die er an verschiedenen Plätzen in der Kirche vortrug, erzählte er vom Leben Philipps und den Anfängen der Reformation. Außerdem wirkten die beiden hessischen Reformationsbotschafter der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Schauspielerin Anke Sevenich und der Jurist und TV-Darsteller Christopher Posch, mit.

Mitglieder der kurhessischen Kantorei und des Kinderchors der Elisabethkirche, eine Instrumentalcombo und ein Jazzposaunist gestalteten mit dem Organisten den Gottesdienst musikalisch. Grußworte überbrachten Vertreter der katholischen, der jüdischen und der muslimischen Gemeinde.

Feierlichkeiten noch bis Dienstag

Die evangelische Kirche feiert noch bis Dienstag 500 Jahre Reformation. 1517 hatte Luther seine 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche seiner Zeit veröffentlicht, die er der Überlieferung nach am 31. Oktober an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte. Der Thesenanschlag gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die die Spaltung in evangelische und katholische Kirche zur Folge hatte.