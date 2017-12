zum Artikel Unbeliebte Straßenbeitragssatzung : Mörfelden-Walldorf sieht sich zur Zwangsabgabe gezwungen

Mörfelden-Walldorf: Anwohner müssen sich an der Sanierung ihrer Straße schon mal mit mehreren tausend Euro beteiligen. Der Ärger darüber ist meistens groß - so auch derzeit in Mörfelden-Walldorf. Der Bürgermeister will seine Bürger dennoch vor hohen Kosten bewahren. [mehr]