Ein Treffpunkt für Kinder, Studenten und Senioren - für Menschen mit Behinderung und ohne: Die Gaststätte "Schmidts" ist so etwas wie das Herz von Herbstein-Stockhausen. Dafür hat das Projekt jetzt den mit 10.000 Euro dotierten Hessischen Demografie-Preis erhalten.

Sechs Projekte waren für den diesjährigen Demografie-Preis der Hessischen Staatskanzlei im Rennen. Platz eins ging am Freitag an das "Schmidts" in Herbstein-Stockhausen (Vogelsberg). Die Gaststätte im Zentrum des Herbsteiners Ortsteils sei zum "Herz von Stockhausen geworden", sagte Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) am Freitag bei der Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Preises an die Betreiber des "Schmidts" in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden.

Auszeichnung und Einweihung

Mit dem "Schmidts" will sich Campus am Park, ein privater Träger einer Fachschule für Heilerziehungspflege in Stockhausen, an der inklusiven Entwicklung des Lebensraums im Ort beteiligen. Der Gasthof bildet Menschen mit Behinderungen aus. "Wir sind völlig begeistert. Als wir uns für den Preis bewarben, hätten wir nie damit gerechnet, tatsächlich ausgezeichnet zu werden", sagte der Geschäftsführer des Campus am Park, Pierre Haas, hesschenschau.de: "Die Neuigkeit ging hier im Dorf herum wie ein Lauffeuer und alle freuen sich über die Auszeichnung."

Staatsmininster und Demografie-Beauftrager Wintermeyer betonte, das Projekt sei "ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man mit einer guten Idee, mit Tatkraft und Engagement ein ganzes Dorf einen und begeistern kann". Das Preisgeld wird laut Haas für die Modernisierung der Bühne im Dorfsaal des "Schmidts" verwendet.

Treffpunkt für Jung und Alt

Im Sommer 2015 hatte Campus am Park die leerstehende Dorfschänke "Schloß Schmiede" mitsamt Veranstaltungssaal im Ortskern gekauft und saniert. Seit Jahresbeginn versorgt das "Schmidts" mit einem täglichen Mittagstisch nicht nur die Studierenden des Campus', sondern ist offen für alle im Dorf. Dank eines Shuttle-Services wird das Angebot auch von älteren Menschen genutzt. Zudem wird der örtliche Kindergarten mit Essen versorgt.

Im alten Dorfsaal ist außerdem Platz für private, dörfliche und kulturelle Veranstaltungen. Elf Gästezimmer runden das Angebot des "Schmidts" ab, das nach Angaben der Staatskanzlei bislang drei Vollzeitstellen, zehn Arbeitsplätze für geringfügig Beschäftigte sowie vier Praktikumsplätze zur beruflichen Inklusion schuf.

Weitere Informationen Demografie-Preis des Landes Der Demografie-Preis der hessischen Landesregierung ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Er wurde in diesem Jahr zum achten Mal vergeben. Mit dem Preis würdigt das Land Kommunen, Vereine oder Unternehmen, die sich für die Zukunft des ländlichen Raums einsetzen. Ende der weiteren Informationen

Perspektive Feuerwehr 2030 und und Demenzlotsen auch geehrt

Der zweite Preis des Demografie-Preises und damit 7.000 Euro ging an die Initiative "Perspektive Feuerwehr 2030 - Feuerwache Gilfershausen" aus Bebra (Hersfeld-Rotenburg). Das Projekt "Demenzlotsen für eine demenzfreundliche Kommune" des Malteser Hilfsdienstes in Limburg durfte sich über den dritten Platz und 3.000 Euro Preisgeld freuen.

Von den 85 Bewerbungen von Kommunen, Vereinen, Stiftungen, Genossenschaften, Initiativen, Kirchen, gemeinnützigen Einrichtungen und Unternehmen aus ganz Hessen hatte die elfköpfige Jury sechs Projekte nominiert. Die ebenfalls nominierten Projekte "Nacht der Bewerber" der VR Bank HessenLand eG aus Alsfeld, die Initiative "Männer für Männer" der Evangelischen Kirchengemeinde Niedenstein und die "HandwerkErlebnisroute" des Tourismus-Service Erlebnisregion Mittleres Fuldatal e.V. erhielten bei der Ehrung in der Staatskanzlei eine Anerkennungsurkunde.

Projekte mit Vorbildcharakter

Mit der Auszeichnung würdigt das Land Initiativen, die Antworten auf die Herausforderungen des demografischen Wandels finden. "Die Projekte haben Vorbildcharakter und inspirieren hoffentlich viele weitere Menschen in Hessen, sich für ihren Heimatort, ihre Region und ihre Nachbarschaft einzusetzen“, sagte Staatsminister Wintermeyer.