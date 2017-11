Gedenken an getötete Polizisten an Startbahn West

Vor 30 Jahren erschoss ein radikaler Einzeltäter zwei Polizisten an der Startbahn West. Die Gewalt bedeutet das Aus für eine der größten sozialen Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik. In Wiesbaden findet heute eine Gedenkstunde für die Opfer der Bluttat statt.

Die Stimmung am Abend des 2. Novembers 1987 war gereizt. Strohballen wurden in Brand gesetzt, Steine und Molotov-Cocktails flogen an der neuen Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Aber niemand hatte erwartet, was dann geschah.



Gegen 21.30 Uhr gibt Andreas E., ein 33 Jahre alter Werbeleiter einer Frankfurter Baustofffirma, 14 Schüsse aus einer Pistole ab, die er ein Jahr zuvor einem Polizisten entwendet hatte. Eine Kugel trifft den 43-jährigen Hauptkommissar Klaus Eichhöfer aus Hanau tödlich, er hinterlässt Ehefrau und drei Kinder. Der 23-jährige Polizeimeister Thorsten Schwalm aus dem nordhessischen Willingshausen stirbt gegen 22.15 Uhr in der Frankfurter Uniklinik. Der Täter wird später zu 15 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.

Fischer: "Ein Tabu ist verletzt worden"

Der Mitbegründer der Bürgerinitiative (BI) gegen den Bau der Startbahn und Landtagsabgeordnete der Grünen, Dirk Treber, kehrte am späten Abend von einer Veranstaltung aus Groß-Gerau nach Mörfelden-Walldorf zurück und wunderte sich über die vielen Straßensperren rund um den Flughafen. "Als ich die Nachricht vom Tod der beiden Beamten erfuhr, war ich total erschüttert", erinnert sich der 66-jährige Sozialpädagoge. "Das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was wir einst begonnen haben."

Ein Tabu sei in dieser Nacht verletzt worden, sagt auch Joschka Fischer, der damals Fraktionsvorsitzende der Grünen im Hessischen Landtag war. Nie zuvor hätten Demonstranten in der Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt zu einer Feuerwaffe gegriffen. Bei den Mitgliedern der BI saß der Schock tief. Die Gewalt bedeutet das Aus für eine der größten sozialen Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik.

Vorausgegangen waren jahrelange Demonstrationen und Aufstände zehntausender Menschen. Und es waren keineswegs nur Mitglieder der linksautonomen Szene, Studenten oder Aussteiger, die sich entschieden gegen das Großprojekt wendeten. "Es waren viele Ältere und Frauen dabei, auch unterschiedliche Berufsgruppen, Ärzte, Handwerker", sagt Treber.

Polizisten versuchen Demonstranten an der Startbahn West zu vertreiben. (Archiv 1981) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

An der Trauerfeier für die beiden getöteten Polizisten im Frankfurter Dom nahm am 10. November auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker teil. Den Gottesdienst hielten der hessen-nassauische Kirchenpräsident Helmut Spengler und der Limburger katholische Bischof Franz Kamphaus. Anschließend zogen mehr als 10.000 Polizeibeamte aus dem gesamten Bundesgebiet schweigend zum Messegelände.

Für Spengler war der ökumenische Trauergottesdienst der "schwerste" in seiner achtjährigen Amtszeit und eine "bittere Niederlage für die Kirche". Er sei angesichts des Vertrauens der Angehörigen der getöteten Polizisten in die evangelische Kirche beschämt gewesen, sagt er zehn Jahre später dem Evangelischen Pressedienst.

"Es wäre auch denkbar gewesen, dass die Angehörigen gesagt hätten: 'Nein, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau können wir gottesdienstlich agierend in unserer Trauer nur schwer ertragen.'" Spengler hatte unter anderem im Herbst 1980 als Stellvertreter von Kirchenpräsident Helmut Hild einen Gottesdienst an der sogenannten Hüttenkirche mitgestaltet und ein Jahr später die Erklärung der Kirchenleitung zum Bau der Startbahn unterzeichnet.

Beuth empfängt Angehörige

Die Opfer der Bluttat sind auch nach 30 Jahren nicht vergessen. Innenminister Peter Beuth (CDU) empfängt am Donnerstagvormittag in Wiesbaden Angehörige der beiden getöteten Beamten zu einer Gedenkstunde im Foyer des Ministeriums. Dabei wird auch eine Gedenktafel enthüllt - für alle Polizisten, die im Dienst ihr Leben gelassen haben.

