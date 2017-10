Hessens Grundschüler in Deutsch gut, in Mathe nicht

Lesen, Zuhören, Rechtschreibung: Deutsch ist das Lieblingsfach hessischer Grundschüler. Bei Mathe sieht es da schon weniger gut aus, wie eine bundesweite Bildungsstudie ergab.

In der Studie schnitten hessische Grundschüler im Fach Deutsch überdurchschnittlich gut ab. Untersucht wurde, inwieweit Viertklässler Bildungsstandards in Deutsch und Mathematik erreichen. Gefragt waren die Leistungen von Schülern beim Lesen, Zuhören und in der Rechtschreibung.

Hessen landete im Vergleich der Bundesländer insgesamt an fünfter Stelle, nach Bayern, dem Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein. Das ergab die am Freitag in Berlin veröffentlichte Studie. Rund 1.600 Schüler aus Hessen hatten an dem bildungsweiten IQB-Bildungstrend teilgenommen, insgesamt waren es 30.000 Schüler aus allen 16 Ländern.

Deutsch oft nur in der Schule

Prägendes Merkmal des Bildungstrends 2016 sei die bundesweite Zunahme der Viertklässler, die aus einer Zuwandererfamilie stammen und möglicherweise zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit. Während in Deutschland der Anteil dieser Viertklässler auf 33,6 Prozent stieg, liegt er in Hessen bei 42 Prozent.

Die Mathematik-Leistungen der hessischen Grundschüler waren im Ländervergleich nicht ganz so rosig. Den Regelstandard erreichten laut Studie 61,5 Prozent der Kinder, deutschlandweit waren es 62,2 Prozent.