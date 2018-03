Teilnehmer des Friedensmarsches am Samstag in Wiesbaden

Teilnehmer des Friedensmarsches am Samstag in Wiesbaden Bild © picture-alliance/dpa

Wiesbaden, Erbach, Fulda, Limburg: Hunderte Menschen haben in Hessen an Friedens-Ostermärschen teilgenommen. Die große Zeit dieser Protestform liegt lange zurück. Doch aus aktuellem Anlass steigt die Teilnehmerzahl wieder.

Die meisten Menschen kamen am Samstag in Erbach beim Odenwald-Ostermarsch zusammen. Nach Polizeiangaben trafen sich 230 Menschen. Sie demonstrierten dafür, alle Rüstungsexporte zu verbieten, Fluchtursachen zu bekämpfen und Flüchtlinge aufzunehmen. Auch in anderen hessischen Städten wurde demonstriert, etwa in Limburg (150 Teilnehmer) oder in Fulda (100). Zum gemeinsamen Ostermarsch von Mainz und Wiesbaden kamen etwa 120 Menschen.

Bereits am Freitag hatten bei der ersten Kundgebung in Bruchköbel (Main-Kinzig) die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen sowie Vertreter der Gewerkschaften ver.di und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gesprochen. Dabei ging es um den Atomausstieg und einen Stopp von Rüstungsexporten. Die Redner forderten zudem, dass eine Beteiligung Deutschlands an Kriegen verhindert werden müsse.

Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 200 Menschen an der Kundgebung teil. Die Teilnehmerzahlen der Ostermärsche bleiben in diesem Jahr erneut weit hinter dem Höhepunkt zu Beginn der 1980er Jahre zurück.

Rüstungsexporte an die Türkei sorgen für Verärgerung

Horst Trapp, Sprecher der bundesweiten Informationsstelle Ostermarsch 2018, sagte aber, bei den ersten Aktionen am Karfreitag zeichne sich eine "leicht gestiegene Tendenz" ab. Möglicherweise sei dies eine Reaktion auf eine verbreitete Verärgerung über deutsche Rüstungsexporte an die Türkei und das türkische Vorgehen gegen die Kurden in Nordsyrien.

Der voraussichtlich größte Ostermarsch in Hessen ist für Montag in Frankfurt geplant. "Die Basisbewegung ist nicht kaputtzukriegen", sagte Trapp. Weitere Märsche gibt es unter anderem in Darmstadt und Wiesbaden.

Sendung: hr-iNFO, 31.03.2018, 12:00 Uhr