An Hessens Schulen fällt jede vierte Sportstunde aus - vor allem an Grundschulen. Das geht aus einem internen Dokument des Kultusministeriums vor, das dem hr vorliegt. Für den Ausfall gibt es viele Gründe.

Stiefkind Schulsport: Von 22.700 vorgesehenen Sportstunden fielen im Schuljahr 2015/16 in Hessen 5.700 Stunden aus. Das geht aus einem internen Bericht des Kultusministeriums hervor, der dem hr vorliegt. Dem Dokument zufolge fällt der Sportunterricht vor allem an Grundschulen aus.

"Fehlende Hallen, Mangel an Sportlehrkräften, organisatorischen Gründen"

Die Gründe dafür sind vielfältig, wie Ulrich Striegel, Leiter des Referats Schule und Gesundheit im Kultusministerium, einräumt. "Wir haben einerseits fehlende Hallenkapazitäten, wir haben ein Stück weit einen Mangel an Sportlehrkräften und wir haben zudem das Problem, dass manchmal aus organisatorischen Gründen die dritte Sportstunde nicht gegeben werden kann", sagt Striegel.

Dass sich Schulen wegen fehlender Kapazitäten eine Sporthalle teilen müssen, kritisiert Maike Wiedwald von der GEW-Sportkommission. Sie hat selbst jahrelang als Sportlehrerin gearbeitet. "Versuchen Sie mal sich mit Ihren Schülern zu unterhalten, wenn in dem Drittel links daneben Basketball gespielt wird und rechts getanzt wird." Das sei unmöglich. Deshalb gehe es bei den Sporthallen auch um Lärm und Lärmschutz. Die Trennwände müssten gut isoliert sein. Darüber verfügten die wenigsten Schulen.

Das Ministerium habe die Probleme erkannt und reagiert, sagt Striegel und verweist auf mehrere Förderprogramme, mit denen das Land die Kommunen bei der Sanierung von Sportstätten unterstützt. Unter anderem das erst kürzlich beschlossene SWIM-Programm, bei dem Hessen 50 Millionen Euro in den Erhalt und die Sanierung von Hallen- und Freibädern investiert. Außerdem biete das Ministerium vermehrt Fortbildungen für Lehrer an.

Landessportbund kritisiert Schulen

Doch offenbar gibt es noch weitere Gründe für den hohen Ausfall von Sportstunden: Frank Obst vom Landessportbund Hessen (LSB) monierte, dass der Sport von den Schulen selbst oft stiefmütterlich behandelt werde. "Es ist auffällig. Wenn Mathe oder Deutsch ausfallen, dann regen sich alle auf, nicht so beim Sport."



Viele Schulen geben laut LSB die dritte Sportstunde, die in Hessen bis zum achten Schuljahr verpflichtend ist, auch in Form einer freien Bewegungsstunde auf dem Schulhof. Das sei allerdings nicht der Sinn von Sportunterricht.

Modelprojekt: Täglicher Sportunterricht an vier Schulen

In einem Modellprojekt versucht der LSB den Schulen zu zeigen, wie wichtig der Sportunterricht ist. Seit Beginn dieses Schuljahres nehmen vier Schulen an dem Projekt "Tägliche Sportstunde" teil. Auch die Walluftalschule in Walluf ist mit von der Partie. Die Kinder haben jeden Tag eine Stunde Sport - also zwei zusätzliche Stunden am Vormittag. Die werden von Übungsleitern aus dem Sportverein gegeben, die vom Landessportbund bezahlt werden.



Konrektorin Christine Zuther beobachtet, wie begeistert die Kinder sich jeden Tag auf die tägliche Bewegung freuen. "Gerade in der Grundschule müssen die Kinder sich austoben können," sagt sie. Der Sport werde zu häufig auf die reine Körperlichkeit reduziert, sagt Frank Obst vom Landessportbund. Zu oft werde vergessen, dass Sport sich auch positiv auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung auswirke, das Lernen verbessere und das Sozialverhalten stärke.