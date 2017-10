Jugendliche in Frankfurt kiffen weniger

Frankfurter Jugendliche verlieren offenbar ihr Interesse am Kiffen. Laut Drogenstudie der Stadt ist der Cannabis-Konsum erstmals seit 2010 gesunken. Out sind Alkohol und Zigaretten. Ein anderer Trend bereitet der Stadt Sorgen.

Jugendliche in Frankfurt haben nach der neuen Drogenstudie der Stadt im Jahr 2016 weniger gekifft. Zum ersten Mal seit 2010 sei die Zahl des Cannabis-Konsums wieder zurückgegangen, sagte der Sozialforscher Bernd Werse vom Drogenforschungszentrum der Goethe-Universität zu der Veröffentlichung des Berichts am Donnerstag. Alkohol und Zigaretten verlören für die Jugendlichen weiter an Attraktivität.

Einen Aufschwung erlebten dagegen E-Zigaretten. Für die jährlich erstellte Studie wurden mehr als 1.500 Frankfurter Schüler befragt. Die Auswertung konzentrierte sich auf die Gruppe der 15- bis 18-Jährigen.

Gymnasiasten kiffen häufiger

Weit über die Hälfte der Schüler (60 Prozent) gab der Studie zufolge an, noch nie Cannabis probiert zu haben. Im Vorjahr waren es 57 Prozent. 40 Prozent der Schüler gaben an, mindestens einmal Cannabis probiert zu haben (Vorjahr: 43 Prozent). Auch im Hinblick auf die vergangenen 30 Tage gaben im Vergleich zum Vorjahr (23 Prozent) nur noch 19 Prozent der Jugendlichen an, Cannabis konsumiert zu haben. Das Hauptmotiv für den Konsum sei nach wie vor Neugier.

Als mögliche Gründe für den Rückgang des Cannabis-Konsums nannte Werse unter anderem die intensive Aufklärungsarbeit der Stadt. Es habe zu dem Thema alleine 40 Workshops an Schulen gegeben. Außerdem könnte die Rückkehr von G8 zu G9 ein Grund sein. Schließlich sei Cannabis ein "Stressabbauer", erklärte Werse. Im Gegensatz zu früheren Jahren sei der Konsum von Cannabis an Gymnasien höher als an Berufsschulen.

Jugendliche greifen erst später zu

Beim Tabakkonsum der Schüler setzt sich der rückläufige Trend seit 2007 fort. Im Gegensatz zu damals (26 Prozent) rauchten 2016 nur noch 15 Prozent der 15- bis 18-jährigen täglich Zigaretten. Beliebter als der klassische Glimmstängel seien unverändert Wasserpfeifen. Aber auch hier ist der Trend nach Werses Worten rückläufig.

Einen Tiefstwert konnte die Studie beim regelmäßigen Konsum von Alkohol verzeichnen. Nur fünf Prozent der Schüler gaben an, in letzter Zeit angetrunken oder betrunken gewesen zu sein. Ein weiteres erfreuliches Ergebnis sei, dass Jugendliche immer später zu Alkohol, Zigaretten und Cannabis greifen. Das Durchschnittsalter etwa beim Zigaretten-Rauchen liege heute bei 14,3 Jahren. Zum Vergleich: 2002 waren es 12,8 Jahre.

E-Zigaretten auf dem Vormarsch

Harte Drogen wie Ecstasy und Crystal Meth spielten bei den Jugendlichen kaum noch eine Rolle. Der Tiefstwert von einem Prozent zeige, dass so wenige Schüler wie nie zuvor zu diesen Drogen griffen. 2015 waren es immerhin noch fünf Prozent.

Sorge bereitet den Studienmacher der Trend von E-Produkten wie E-Zigaretten und sogenannte Tabak-Sticks. Es bringe nichts, dass die Jugendlichen weniger Zigaretten rauchen, stattdessen aber zur E-Zigarette greifen, sagte Werse. Der Sozialforscher sieht vor allem in der Werbung von E-Produkten ein zunehmendes Problem. "Je mehr Werbung, desto mehr Konsum". Es sei bizarr, dass Drogen wie Cannabis als streng verboten gelten, Suchtmittel wie E-Zigaretten aber offen beworben werden.

Tabakwerbung bleibt ein Problem

Die stellvertretende Leiterin des Drogenreferats der Stadt Frankfurt, Renate Lind-Krämer, sprach von einem insgesamt erfreulichen Ergebnis. Trotzdem gebe es Handlungsbedarf. Es gebe immer noch Jugendliche, die täglich Drogen konsumierten. Ähnlich wie Werse sieht auch sie ein Grundproblem in der Werbung.

Das Centre for Drug Research der Universität in Frankfurt führt seit 2002 jährlich im Auftrag des Drogenreferats die Drogentrendstudie Monitoring-System Drogentrends (MoSyD) durch. Ziel der Studie ist es, Entwicklungen und Trends frühzeitig zu erkennen, um präventive Maßnahmen planen zu können.

Sendung: YOU FM, 26.10.2017, 17 Uhr