Der Fuldaer Weihnachtsmarkt beginnt am 24. November. Bild © Tourismus und Kongressmanagement Fulda

In Darmstadt startet der Weihnachtsmarkt bereits am Montag. Drei weitere Städte in Hessen wollen ihre Weihnachtsmärkte ebenfalls vor dem Totensonntag eröffnen. Die christlichen Kirchen protestieren - und fürchten bald Schoko-Osterhasen zum Glühwein.

In diesem Jahr beginnen gleich vier Weihnachtsmärkte in Hessen vor dem Totensonntag am 26. November. Dagegen laufen die katholische und die evangelische Kirche Sturm. Der Totensonntag müsse respektiert werden, sagt Pfarrer Volker Rahn, Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Er sei nicht nur für die Kirche sondern auch für die deutsche Kultur wichtig. "Die Gefahr ist, dass wir sonst irgendwann so weit sind, dass es Schoko-Osterhasen zum Glühwein gibt", sagt er. Auch die katholische Kirche kritisiert den frühen Beginn der Weihnachtsmärkte. Das Bistum Fulda fände es vollkommen hinreichend, wenn Weihnachtsmärkte erst mit der Adventszeit beginnen, teilte Bistumssprecher Christof Ohnesorge mit.

Die Kirchen wollen keine Spaßbremse sein

Am Totensonntag gedenken Christen ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde. Aus Respekt davor eröffnen die meisten hessischen Städte ihre Weihnachtsmärkte erst nach dem 26. November. Nicht so die Städte Darmstadt (20.11.), Rüdesheim (23.11.), Fulda und Limburg (beide am 24.11.). Gerade die Wochenenden würden viele Besucher anlocken, sagt Klaus Honold, Pressesprecher der Stadt Darmstadt. Ein zusätzliches Wochenende vergrößere die Einnahmen deutlich.

"Die Evangelische Kirche will keine Spaßbremse sein", sagt Rahn. Er plädiere aber dafür, die Besonderheiten des kirchlichen Jahreskreises einzuhalten. Dazu gehöre auch, den Volkstrauertag zu respektieren und den Menschen die Zeit zu lassen, an verstorbene Angehörige zu denken und zu trauern.

Weihnachtsmärkte einfach verlängern

Die EKHN verstehe, dass die Einnahmen besonders für die Familienbetriebe auf den Weihnachtsmärkten wichtig seien. Er schlage deshalb vor, den Weihnachtsmarkt zu verlängern und zu einer Art Neujahrsmarkt zu machen, sagt Rahn. So macht es beispielsweise die Stadt Kassel und schließt ihren Weihnachtsmarkt erst am 30. Dezember.

Auch diese Möglichkeit habe die Stadt Darmstadt in Erwägung gezogen, aber sich dagegen entschieden. "Zum einen ist das Angebot des Weihnachtsmarkts auf Weihnachten ausgerichtet, zum anderen haben die Schausteller auch Familie und wollen die Zeit zwischen den Jahren auch mit der Familie verbringen."

Zugeständnis an die Kirchen

Dennoch solle die frühere Eröffnung keine Regel sondern eine Ausnahme bleiben. "In den kommenden Jahren wollen wir uns mit den Kirchen um einen runden Tisch setzen und die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes besprechen", sagt Honold.

Und doch gibt es schon in diesem Jahr ein Zugeständnis an die Kirchen: Am Totensonntag selbst bleiben die vier Weihnachtsmärkte geschlossen.