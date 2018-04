Vertreter der Kirchen in Hessen haben in ihren Osterbotschaften über einen bewussten Umgang mit dem Tod gepredigt - und dazu aufgerufen, gegen Hass und Gewalt aufzustehen.

Zum Osterfest haben die katholische und evangelische Kirche die Geschichte der Kreuzigung Jesus zum Anlass genommen, über den Umgang mit Tod und der Situation der Kirche in der Gesellschaft zu predigen. Für den Bischof von Limburg, Georg Bätzing, steht es aktuell auf "Messers Schneide", ob die Verkündigung der Osterbotschaft und ein christlich geprägtes Lebenszeugnis überhaupt noch eine Zukunft haben.

Bätzing: Gegen Hassparolen aufstehen

In der Osternacht predigte er dazu im Limburger Dom: "Wir könnten durchaus zur letzten Generation gehören, wenn wir uns nicht aufmachen als fröhliche Zeuginnen und Zeugen, denen der Mund überfließt von dem, was unser Herz erfüllt: Ja, wirklich, Jesus lebt, er ist auferstanden, er geht mit uns und wir mit ihm", hieß es in seiner Osterbotschaft .



Bätzing wandte sich auch gegen Hassparolen, es gelte aufzustehen und denen entgegenzutreten, die nur polarierisieren, sagte er. Jene würden Hass verbreiten und die Wahrheit verdrehen, um Menschen gegeneinander aufzubringen.

Kohlgraf: Tod als Abschied akzeptieren

Der Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, sprach zum Osterfest über den Umgang mit dem Tod: "Man verhält sich so, als habe es den Tod nicht gegeben", kritisierte er in seiner Predigt im Mainzer Dom laut vorab verbreitetem Manuskript. Dabei nannte er als Beispiel soziale Netzwerke für Verstorbene. Stattdessen müsse der Tod als Abschied akzeptiert werden. "Ostern kann nur stattfinden, wenn man die Endgültigkeit und die ganze Hoffnungslosigkeit des Todes erlebt hat", sagte der Geistliche, der im März seinen Vorgänger Kardinal Karl Lehmann in einem Requiem zur letzten Ruhe begleitet hatte.

Algermissen: Der Kirche bläst der Wind ins Gesicht

Im Fuldaer Dom wandte sich Bischof Heinz Josef Algermissen gegen aktive Sterbehilfe. Dabei gehe es ganz bewusst und gezielt darum, den Tod von Menschen herbeizuführen. Für österliche Christen könne es nur um intensive Sterbebegleitung gehen.



"Es ist sehr hilfreich, an der Hand eines anderen Menschen und also nicht einsam sterben zu können", sagte der 75-jährige Geistliche laut Redetext. Allerdings sei Kirche heute oft verunsichert, ihr blase der Wind kalt und scharf ins Gesicht. "Wir spüren, wie sich das Klima in der Öffentlichkeit geändert hat", sagte Algermissen.

Hein: Auferstehung als Ende der Gewalt

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, stellte in seiner Osterbotschaft das Leiden an Gewalt in den Mittelpunkt. Christen dürften sich nicht damit abfinden. "Der Tod hat in unserer Welt viele Gesichter", schrieb Hein. "Tod heißt auch: Ungerechtigkeit, Not, Lüge, Folter und Krieg." Die Auferstehung aber verkünde das Ende der Gewalt: "Seither können Gott und Gewalt nicht mehr zusammengedacht werden!"

Sendung: hr-iNFO, 01.04.2018, 12 Uhr