Im Ranking deutscher Spitzenköche verliert Hessen in diesem Jahr zwar die Führung. Dennoch kehrt mit Nils Henkel ein Koch aus dem Rheingau zurück in die Spitzengruppe. Auch ein junger Koch aus Frankfurt wird prominent erwähnt.

Nils Henkel vom Hotel Schwarzenstein in Geisenheim gehört zu den besten Köchen Deutschlands. Der Gourmetführer "Gault&Millau" bewertete den Küchenchef im Rheingau mit 18 von 20 Punkten. Mit der Note kehre Henkel in die Spitzenküche zurück, heißt es in der aktuellen Deutschland-Ausgabe, die am Montag erschien. Henkel hatte schon einmal die Spitzennote erhalten.

Im Vorjahr hatte "Gault&Millau" den Frankfurter Andreas Krolik zum "Koch des Jahres" ernannt. Der Titel ging diesmal nicht nach Hessen, sondern an Christian Bau vom Restaurant "Victor's Fine Dining by Christian Bau" im saarländischen Perl.

Junger Shootingstar aus Frankfurt

Im "Gault&Millau" taucht jedoch erneut ein Frankfurter prominent auf: Anton de Bruyn (28) vom Restaurant "Emma Metzler" in Frankfurt zählt laut den Kritikern mit 15 Punkten zur Gruppe der "jungen Talente", die in dieser Testsaison erstmals Küchenchef wurden.

Insgesamt beschreibt und bewertet der "Gault&Millau" in seiner neuen Ausgabe 900 Adressen, darunter 104 neu aufgenommene. Die Tester verliehen an 749 Gourmetlokale und Landgasthöfe, Bistros und Hotelrestaurants die begehrten Kochmützen.