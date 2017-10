In Frankfurt demonstrierten am Samstag rund 250 Kurden.

Der angebliche Tod des Kurdenführers Abdullah Öcalan hat auch in hessischen Städten Anhänger des PKK-Chefs auf die Straße getrieben. Dabei kam es abseits einer friedlichen Demo in Frankfurt zu einem Zwischenfall.

Bei einer Demonstration von Kurden in Frankfurt sind am Samstagnachmittag einige hundert Menschen auf die Straße gegangen. Laut Polizei beteiligten sich rund 250 Personen an dem Protestzug, der an der Bockenheimer Anlage startete und mit einer Kundgebung am Goetheplatz in der Innenstadt zu Ende ging. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit "zahlreichen Kräften" vor Ort.

Anlass der Demonstration waren Berichte türkischer Medien über den angeblichen Tod des inhaftierten Kurdenführers Abdullah Öcalan. Aus diesem Grund hatten schon am vergangenen Wochenende Kurden-Demos in Deutschland stattgefunden. Der Chef der verbotenen Arbeiterpartei PKK sitzt in der Türkei seit 1999 im Gefängnis. Die PKK wird in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Peschmerga-Flagge gehisst, Wände beschmiert

Die Demonstration in Frankfurt verlief nach Angaben einer Polizeisprecherin friedlich. Zu einem Zwischenfall kam es allerdings abseits der Kundgebung. Unbekannte Männer entwendeten am irakischen Konsulat die Landesflagge und hissten eine Fahne kurdischer Peschmerga-Kämpfer.

Zudem seien Wände des Konsulats im Stadtteil Westend mit "kurdischem Bezug" besprüht worden, sagte die Polizeisprecherin hessenschau.de. Ob die Aktion mit dem Demonstrationszug in Verbindung steht, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Friedliche Demo auch in Gießen

Auch in Gießen waren am Samstagnachmittag Kurden auf die Straße gegangen. Rund 160 Menschen nahmen nach Polizeiangaben an einer Kundgebung in der Innenstadt teil. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, berichtete ein Polizeisprecher hessenschau.de. Man sei mit einem kleineren Kontingent im Einsatz gewesen. Schon am Mittwoch hatten in Gießen zwischen 150 und 200 Kurden friedlich demonstriert.