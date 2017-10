Noch mit Autos: Der Neumarkt in Limburg in einer Webcam der Stadt am Donnerstagmorgen

Wenn Parkplätze wegfallen, bringt das viele schnell in Wallung. So auch in Limburg, wo auf dem zentralen Neumarkt nach dem Willen der Stadt ab Freitag ein Parkverbot gilt. Jetzt soll ein Bürgerentscheid den Streit beilegen.

Kommt ein dauerhaftes Parkverbot für den Neumarkt? Darüber können die Limburger am 18. März in einem Bürgerentscheid abstimmen, wie die Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend beschlossen hat. Der Bürgerentscheid soll den seit Monaten andauernden Streit um die Parkplatzfrage auf dem zentralen Neumarkt endgültig klären.

Im Juni hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass der Platz "parkfrei" werden soll. CDU und Grüne machten sich im Magistrat stark dafür. "Wir wollen, dass hier Ruhe einkehrt und keine Autos hier herumfahren", sagte Alfred Wirth von der Grünen-Fraktion damals gegenüber der hessenschau. Und die CDU betonte, es gebe in Limburg genügend innenstadtnahe Parkplätze, die rund 50 Parkplätze auf dem Neumarkt würden "nicht über das Wohl und Wehe der Stadt entscheiden".

Parkverbot ab Freitagfrüh

Geschäftsleute und Ärzte schlugen allerdings umgehend Alarm. "Die Geschäfte müssen beliefert werden, Patienten müssen gebracht und abgeholt werden", kritisierte Reinhard Vohl von der Vereinigung CityRing Limburg. "Es wird hier also immer Autoverkehr geben." Der CityRing startete eine Petition für den Erhalt der Parkplätze - und hatte schnell über 3.000 Unterschriften zusammen. Notwendig für einen Bürgerentscheid wären nur gut 2.500 Unterschriften gewesen.

Nun können die Limburger im März selbst über den Erhalt der Parkplätze entscheiden. Bis dahin kann allerdings nicht mehr auf dem Neumarkt geparkt werden, denn am Freitag um 7 Uhr tritt das Parkverbot in Kraft, wie die Stadtverordneten am Mittwochabend mit den Stimmen von CDU, Grünen und der Linken noch einmal bekräftigten.

