Eine "Kindererlebniswelt" und einen Gebetsraum will der "Christus-Treff" am Marburger Bahnhof errichten. Mitten in den Planungen ist in der Stadtpolitik ein Streit darüber entbrannt, ob diese evangelikale Gemeinde schwulenfeindlich ist. Hinweise darauf gibt es.

Die einen sehen homosexuelle Jugendliche der Gefahr einer Gehirnwäsche ausgesetzt, die anderen wittern ein durchschaubares Manöver im Geschacher um eine denkmalgeschützte Immobilie: In Marburg arbeitet sich die Stadtverordnetenversammlung derzeit am "Christus-Treff" (CT) ab, einer umstrittenen evangelikalen Gemeinde mit verschiedenen Einrichtungen in der Stadt.

Weitere Informationen Christus-Treff (CT) in Marburg Der Christus-Treff (CT) ist eine evangelikale Gemeinde in Marburg. Der CT betreibt in der Stadt ein Büro, einen Jugendtreff und ein Café. Er hält seit 1988 Gottesdienste in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien ab und bietet nach eigenen Angaben Kleingruppentreffen und Lebensgemeinschaften an. Nach eigenen Angaben hat der CT in Marburg 250 Mitarbeiter. Die Gemeinschaft der Anhänger wird auf gut 1.000 Menschen geschätzt. Ende der weiteren Informationen

Befürchtung: "Schwulen-Bekehrungen" auf dem Waggonhallen-Areal

Nun möchte der CT einen weiteren Standort eröffnen. In dem historischen Werkstattgebäude "Lokschuppen" und der Waggonhalle am Bahnhof plant die Gemeinschaft, einen Gebetsraum und eine "Kindererlebniswelt" einzurichten. Doch dieser Plan ist umstritten.

Der Vorwurf: der CT sympathisiere mit anderen religiösen Organisationen wie der "Offensive Junger Christen", die die Heilung von Homosexuellen ("Reparativtherapien" oder "Konversionstherapien") propagieren. Schon Ende Juni gab es Proteste, gut 200 Menschen zogen vom Marburger Studierendenausschuss AStA organisiert unter dem Motto "Demo gegen Sexismus, Homophobie, und religiösen Fundamentalismus" durch die Innenstadt.

Die Befürchtung ist nun, die Evangelikalen vom CT könnten den "Lokschuppen" nutzen, um Homosexuelle zu verunsichern oder von ihrer Homosexualität abzubringen.

Linkspartei will mit Antrag Klarheit schaffen

Ein Drei-Punkte-Antrag der Marburger Linken, mit acht Sitzen nach SPD, CDU und Grünen die viertstärkste Fraktion im Stadtparlament, will nun die Stadtverordnetenversammlung dazu bringen, den CT aufzufordern, sich explizit von Homo-"Heilungen" zu distanzieren, "eindeutig und nachvollziehbar".

Weitere Informationen Antrag der Marburger Linken zum "Christus-Treff" Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung lehnt die Durchführung oder Bewerbung von sogenannten "Reparativtherapien", oder auch "Konversionstherapien", die als psychotherapeutische oder seelsorgerische Methode zur Umpolung und Umorientierung homosexueller Menschen dienen sollen, ab. Die Stadtverordnetenversammlung fordert den "Christus Treff" auf, sich zu den in der arte-Dokumentation "Du sollst nicht schwul sein" aus dem Jahr 2015 geschilderten Vorwürfen sowie zu den Aktivitäten und Verbindungen zu der Bewegung "Offensive Junger Christen" und deren "Institut für Jugend und Gesellschaft" Stellung zu beziehen und sich davon zu distanzieren. Die Stadtverordnetenversammlung macht unmissverständlich klar, dass in Marburg alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und keiner Diskriminierung ausgesetzt sein sollen. Ende der weiteren Informationen

Als Beleg für die Nähe des CT zu Homo-"Heilern" nennt die Marburger Linke unter anderem eine Dokumentation des Fernsehsenders "arte" mit dem Titel "Du sollst nicht schwul sein" aus dem Jahr 2015. Dort werden Verbindungen des CT zur Organisation "Offensive junger Christen" und deren "Institut für Jugend und Gesellschaft" beschrieben.

Diese Bewegung gilt als Verfechter der "Heilung" Homosexueller. Tatsächlich nennt der CT auf seiner Webseite die "Offensive junger Christen" als Partnerorganisation, mit der man freundschaftlich verbunden sei und von der man "viele entscheidende Impulse" erhalten habe. Auch der Jugendkongress "Christival" (Vereinssitz in Kassel) wird als Partner genannt. Auch er soll mit Homo-"Heilern" arbeiten.

"Freundschaftlich verbunden" mit der "Offensive Junger Christen" Bild © Screenshot: christus-treff-marburg.de / Markierung: hessenschau.de

CDU und SPD: Wahlkampf-Manöver

Als "dreist und leicht durchschaubar" bezeichnet die Marburger CDU-Fraktion den Antrag der Linken. Der CT habe sich bereits mehrfach öffentlich von allen schwulenfeindlichen Inhalten distanziert. "Es ist so: Die Linke will den CT nicht auf dem Waggongelände und im Lokschuppen und zettelt nun diese egoistische, durchschaubare Kampagne an", sagt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roger Pfalz.

Auf dem Gelände gibt es Gatronomie, Kleinkunst, eine Kletterhalle und einen Radiosender. Religiöse Angebote finden bislang dort nicht statt. Es sei nicht Aufgabe des Stadtparlaments, so Pfalz, Religionsgemeinschaften zu maßregeln, auch nicht, wenn diese deutlich konservativere Lebensentwürfe als andere propagierten. "Wir werden diesen Antrag in Bausch und Bogen ablehnen."

Ebenfalls auf Ablehnung stößt der Antrag zumindest teilweise bei der SPD. Punkt 1 und 3 seien "gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten" und "völlig unstrittig". Punkt 2 falle unter die Kategorie "Wahlkampf-Klamauk, unterfüttert mit Lokschuppen-Bebauung".

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Simon Matthias wünscht sich, dass die Linke doch mit dem CT reden solle, persönlich. "Das Thema Distanzierung sollte im Gespräch geklärt werden. Dieser Antrag ist Show im Wahlkampf und das ärgert mich." Die SPD werde beantragen, die Punkte einzeln abzustimmen und Punkt 2 dann ablehnen. Den CT sehe man zwar kritisch, aber "müsse ihn ertragen" solange er sich im Rahmen der Gesetze bewege.

CT weist Schwulenfeindlichkeit von sich

Der CT selbst hat wiederholt betont, er sei nicht schwulenfeindlich. "Der CT hat sich weder auf seiner Internetseite noch sonst zu 'Reparativtherapien' geäußert oder Homosexualität als zu behandelnde Krankheit dargestellt. Eine solche Stellungnahme oder Haltung gibt es nicht", sagt Vorsitzender Reinhard Schindler in einer Erklärung.

Solch eine Stellungnahme ist aus Sicht der Marburger Linken nicht ausreichend. "Der CT windet sich", sagt die Fraktionsvorsitzende Renate Bastian. "Wir fordern eine eindeutige Klarstellung, dass Therapien, um Homosexuelle zu 'heilen', in Marburg nicht praktiziert werden." Der Antrag sei notwendig, um die Diskussion öffentlich zu machen und die anderen Parteien zu zwingen, Stellung zum CT zu beziehen.

Antrag droht zu scheitern

Stellung beziehen auch die Marburger Grünen. Grundsätzlich sei der CT eine sehr gemischte Gruppe, in der man nicht alle Mitglieder über einen Kamm scheren könne. "Aber der CT hat sich nicht ausreichend ferngehalten von Organisationen, die Schwulenheilung propagieren und sich bis heute nur ungenügend von den Inhalten distanziert", sagt Hans-Werner Seitz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament.

Im Übrigen passe der CT nicht auf das Waggonhallen-Areal, auf dem Kreativwirtschaft und nicht Religion - wie auch immer - stattfinden solle. Über den Antrag der Linken habe man zwar noch nicht explizit beraten, aber man werde ihm wohl in allen Punkten zustimmen. "Wir wollen auch, dass sie sagen: Wir distanzieren uns von Praktiken der Schwulenheilung. Punkt."

Über den Antrag der Linken soll in der Sitzung des Stadtparlaments am 29. September entschieden werden. Eine Mehrheit zur Annahme scheint aktuell nicht in Sicht. Die Diskussion über den CT in Marburg und seine geplante Präsenz im Werkstattgebäude Lokschuppen wird aber wohl weitergehen.