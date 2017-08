Krieg, Terror, Fremdenfeindlichkeit: Dagegen wollen Künstler und Gastronomen mit einer großen Musik- und Tanzdemo am Weltfriedenstag ein Zeichen setzen. Frankfurt sei dafür der ideale Ort, sagt der Veranstalter im Interview.

Unter dem Motto "Liebe ist unsere Religion - Musik ist unsere Sprache!" veranstalten der Gastronom Sia Sanei und der DJ Christian Rindermann (C-Rock) in Frankfurt eine Kundgebung auf dem Goetheplatz. Bis zu 1.000 Menschen werden erwartet, die Stadt ist mit von der Partie, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) übernimmt die Rolle des Schirmherrn. Promis sollen nicht im Mittelpunkt stehen - und alle sollen sich bunt anziehen, wie der Veranstalter im Interview erzählt.

hessenschau.de: Herr Sanei, wie kamen Sie auf die Idee zu der Kundgebung am 1. September?

Sia Sanei: Wir leben in einer hasserfüllten Zeit und ich mache mir als Vater von einer fast vierjährigen Tochter echt Sorgen, in was für einer Welt mein Kind aufwächst. Es kann doch nicht sein, dass wir jedes Mal, wenn wir den Fernseher anmachen, 20 Mal das Wort Islamist oder Terror hören. Ich habe mir den Slogan "Liebe ist unsere Religion - Musik ist unsere Sprache!" ausgedacht und das passt, denn am 1. September feiert Deutschland den Weltfriedens- und Antikriegstag.

hessenschau.de: Braucht Frankfurt eine solche Veranstaltung?

Sia Sanei: Wir wollen zeigen, dass Multikulti in Frankfurt seit Jahrzehnten sehr gut funktioniert. Wenn nicht hier, wo dann sollte eine solche Kundgebung die Herzen der Menschen ansprechen? Hier ist Clubkultur, hier sind viele Nationen und hier leben weltoffene Menschen. Frankfurt ist bunt, Frankfurt ist Musik, Frankfurt soll jetzt deutlich Flagge zeigen.

hessenschau.de: Was genau ist geplant?

Sia Sanei: Wir beginnen um 16 Uhr auf dem Goetheplatz. Nach ein paar kurzen Reden werden viele Musiker auftreten: von afrikanischen Trommlern bis hin zu Elektro-DJs. Wir wollen tanzbare Musik spielen und erreichen, dass alle mitmachen. Auch viele Clubs beteiligen sich. Wir wünschen uns, dass sich alle Menschen bunt anziehen, gerne auch in landestypischen Klamotten, und bunte Transparente mitbringen. Wir wollen einen friedlichen, bunten Nachmittag voller Liebe und cooler Musik erleben.

Weitere Informationen "Liebe ist unsere Religion - Musik ist unsere Sprache!" Neben Künstlern wie Ata Macias, Moses Pelham und Chima haben nach Angaben der Veranstalter auch viele Gastronomen ihre Unterstützung zugesagt. Die Initiative "Clubs am Main e.V.", der Yachtklub und der Kunst-Verein AtelierFrankfurt beteiligen sich ebenfalls. Die Kundgebung beginnt am 1. September um 16 Uhr zwischen Goetheplatz und Rathenauplatz und soll bis 22 Uhr gehen. Danach wollen die umliegenden Kneipen und Clubs ihre Türen öffnen. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Wie hat die Stadt auf die Pläne reagiert?

Sia Sanei: Die Resonanz ist sehr positiv. Oberbürgermeister Peter Feldmann als Schirmherr wird auch eine Rede halten. Offenbar empfindet es auch die Stadt als eine wichtige Sache, dass wir alle zusammen auf die Straße gehen und ein positives Signal setzen.

hessenschau.de: Wird es auch Auftritte bekannter Frankfurter Acts geben?

Sia Sanei: Musiker aus dem Frankfurter Raum unterstützen unsere Idee. Aber es geht nicht um einzelne Personen oder "Promis". Wir wollen einfach alle zusammenkommen und zeigen, dass ein friedliches Miteinander möglich ist. Es wird viele spannende Auftritte geben. Auch ein Kinderprogramm ist geplant.

hessenschau.de: Sie haben auch einen ganz persönliche Beziehung zum Thema.

Sia Sanei: Ich bin Iraner und ein Kriegskind. Wir sind geflohen, als ich sieben Jahre alt war. Meine Eltern waren sehr wohlhabend im Iran. Sie haben alles verloren und mussten in Deutschland als Asylbewerber neu anfangen. Ich kenne also beide Seiten. Für mich ist das Recht, auf der Straße demonstrieren zu dürfen, sehr wichtig. Wir müssen diese Demokratie schützen. Ich weiß sehr gut, dass sie nicht selbstverständlich ist.

Das Gespräch führte Katrin Kimpel.