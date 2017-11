Erneut deckt ein Fernsehbericht katastrophale Zustände in einem hessischen Seniorenheim auf. Drei Mitarbeiter der Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes in Mühlheim sind bereits von der Arbeit freigestellt.

Nach einem Fernsehbericht über Misshandlungen steht ein Seniorenzentrum in Mühlheim (Offenbach) in der Kritik. Auch die Behörden haben dem Heim schon "erhebliche Mängel" attestiert. Nach einem zunächst anonymen Hinweis habe die Betreuungs- und Pflegeaufsicht Frankfurt Mitte Oktober eine Überprüfung durchgeführt, teilte ein Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums in Gießen am Dienstag mit.

Dabei seien unter anderem "freiheitsentziehende Maßnahmen" wie das Anziehen der Rollstuhlbremse festgestellt worden, dazu Hygienemängel und eine schlechte Erreichbarkeit der Pfleger für die Bewohner. Auch gebe es Mängel in der Umsetzung ärztlicher Verordnungen.

hr-Magazin deckte ähnlichen Fall in Frankfurt auf

Die Hinweisgeberin stellte sich für die Heimaufsichtsbehörde später als Reporterin des Senders RTL heraus, die für einen Bericht der Sendung "Extra" in das Seniorenzentrum eingeschleust worden war. Sie filmte über Wochen ihre Erlebnisse. In den Aufnahmen werden pflegebedürftige Menschen vom Personal beleidigt und beschimpft. Eine ehemalige Mitarbeiterin gibt im Interview an, dass die Bewohner Angst hätten. Im geheim gefilmten Video prahlt ein Pfleger damit, zu häufiges Klingeln zu sanktionieren und die alten Menschen aus dem Bett zu holen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fernsehreporter schwere Missstände in einem Seniorenheim im Rhein-Main-Gebiet aufdecken. Im vergangenen Jahr hatten Insider im hr-Magazin defacto über unhaltbare Zustände in einem Frankfurter Pflegeheim geklagt. Ein Jahr später bestreitet der Betreiber die Vorwürfe zwar noch immer, doch auch er spricht inzwischen von veränderten Abläufen. Auch berichteten die Insider, die Situation habe sich etwa durch häufigere Kontrollen verbessert.

Pflegeheim nimmt keine weiteren Bewohner mehr auf

Im aktuellen Fall hat die Aufsichtsbehörde den Heimträger nach Angaben des Regierungspräsidiums schriftlich aufgefordert, umgehend Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu ergreifen. Ein Verwaltungsverfahren sei eingeleitet worden. Die Betreuungs- und Pflegeaufsicht habe darin den Träger mit der Absicht konfrontiert, einen Belegungsstopp zu erlassen. Dieser habe mittlerweile selbst entschieden, keine weiteren Bewohner mehr aufzunehmen.

DRK verspricht Aufklärung

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Offenbach, Träger und Betreiber des Seniorenzentrums, hat mittlerweile Aufklärung versprochen: "Wir sind betroffen und erschüttert über die dargestellten Zustände", erklärte der Kreisverband auf Nachfrage. Drei Pfleger, die in dem TV-Bericht vorkamen, seien zum Zweck der Klärung freigestellt worden, und das einvernehmlich. Dies diene zudem ihrem Schutz, da es Morddrohungen gegeben habe.

Der DRK-Kreisverband prüft nach eigenen Angaben derzeit die Vorwürfe. Mitarbeiter seien befragt worden. Nach Abschluss der Prüfungen will der Kreisverband dazu Stellung beziehen, ob und inwieweit die Darstellungen im Fernsehen eine realistische Situation abbilden. Man arbeite mit der Heimaufsichtsbehörde zusammen.