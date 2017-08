Nachwuchsanwerbung in Lich

Die Polizei geht auf der Suche nach Nachwuchs neue Wege. In einem sogenannten Blaulichtcamp konnten 50 Oberstufenschüler an diesem Wochenende die Polizeiarbeit testen.

Die Demographie macht auch vor der hessischen Polizei nicht halt. Die Ordnungshüter brauchen Nachwuchs. Und um den wirbt die Polizei nicht nur mit Plakaten, Zeitungsanzeigen und in den sozialen Medien: An diesem Wochenende gab es zum ersten Mal ein sogenanntes Blaulichtcamp. Dazu waren 50 Oberstufenschüler für zweieinhalb Tage bei der Bereitschaftspolizei in Lich (Gießen) zusammengekommen.

Spurensicherung, Festnahme von Tatverdächtigen oder Schießen mit Platzpatronen - den 50 jungen Leuten aus Hessen und benachbarten Bundesländern wurde ein umfassender Einblick in den Polizeiberuf gegeben. Die potentiellen Nachwuchskräfte durften Fingerabdrücke nehmen, sicherten an Tatorten eine DNA-Spur oder hörten Vorträge zu wichtigen polizeilichen Fragen. Einen großen Stellenwert nahm im Blaulichtcamp der Sport ein. Denn fit müssen junge Polizeianwärter sein.

"Es hat sich wie echt angefühlt"

Nicht nur den Jungs, sondern auch den zahlreichen Mädchen im Camp gefiel besonders das Schießen mit Platzpatronen. "Wir haben zwar nur mit Farbpatronen geschossen, aber es hat sich wie echt angefühlt", zeigte sich die 17 Jahre alte Celina aus Mühlheim am Main begeistert. Auch die Selbstverteidigungsübungen oder Aufgaben, bei denen Köpfchen benötigt wird, kamen bei den Jugendlichen gut an. "Interessant war besonders die Übung, bei der ich erkennen musste, ob ein Reisepass echt ist oder gefakt. Da musste man wirklich nachdenken", berichtete die 19 Jahre alte Meral aus Gießen.

Auch die Ausbilder waren von der Begeisterungsfähigkeit der jungen Leute angetan. Sandra Bletz-Elsemüller von der Hessischen Polizeiakademie ging es beim ersten Blaulichtcamp aber vor allem darum, den Jugendlichen ein realistisches Bild von der Polizeiarbeit zu vermitteln. Denn die Beamtin stellt immer wieder fest: "Es gehen viele Bilder durch die Köpfe der jungen Menschen, wenn sie sich die Polizeiarbeit vorstellen. Die Bilder entsprechen aber nicht immer der Realität." Der Polizei sei es aber wichtig, Bewerber zu bekommen, die wüssten, was sie tun. Schließlich bestehe ein hoher Nachwuchsbedarf, da in diesem und in den nächsten Jahren viele Beamte aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden.

Innenminister: "Wir haben großen Bedarf"

Innenminister Peter Beuth (CDU) betonte deswegen bei seinem Besuch des Blaulichtcamps, dass in diesem Jahr so viele Polizeianwärter eingestellt werden wie noch nie im Land. "Wir haben großen Bedarf und haben mit 1.155 Anwärtern den stärksten Ausbildungsjahrgang, den es jemals bei der hessischen Polizei gegeben hat", sagte Beuth.

Nachwuchssorgen braucht sich der Minister allerdings nicht machen. Die Zahl der Bewerber übersteigt regelmäßig die der Stellen um das Dreifache. Und ähnlich groß war auch das Interesse an dem Blaulichtcamp. Die Jugendlichen ließen sich dabei auch nicht von den schwierigeren Seiten eines keineswegs ungefährlichen Berufes abschrecken. Sie zogen auch die schwere Schutzausrüstung mit Schulterpolstern und Brustpanzer an, liefen damit herum und machten sogar Liegestütze. Für Celina wie auch Meral oder den 17-jährigen Jamie steht nach dem Blaulichtcamp jedenfalls fest: Sie sind in ihrem Berufswunsch bestärkt worden und wollen zur Polizei.