Die Zahl der Hessen nimmt weiter zu. Ende 2016 lebten offiziell rund 6,21 Millionen Einwohner im Bundesland, 0,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Hauptgrund für das Wachstum sind nicht die Geburten.

Im Jahr 2016 lebten in Hessen rund 6,213 Millionen Menschen: 37.900 oder 0,6 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. In erster Linie liege das an der Zuwanderung, meldete das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag. Rund 42.000 Menschen kamen demnach 2016 aus dem Ausland nach Hessen.

Der Zuwachs war deutlich geringer als 2015. Damals verzeichneten die Statistiker ein Plus von rund 82.000 oder 1,4 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Im Jahr 2015 kamen viel mehr Flüchtlinge ins Land.

Ohne die Zuwanderung wäre die hessische Bevölkerung geschrumpft. Die Zahl der Todesfälle im Land überschritt die der Geburten im Jahr 2016 um rund 3.300. Im Jahr zuvor lag das Geburtendefizit noch bei 9.600.

Darmstadt wächst am stärksten

Mit 1,3 Prozent stieg die Bevölkerungszahl in Darmstadt besonders. In Frankfurt, Wiesbaden und Kassel lag das Wachstum bei 0,5 Prozent. Bei den Landkreisen hatten der Kreis Gießen, der Main-Taunus-Kreis sowie der Main-Kinzig-Kreis mit einem Plus von jeweils 1,2 Prozent die höchsten Zuwächse. Der Main-Kinzig-Kreis verzeichnete die meisten neuen Einwohner in absoluten Zahlen: plus 4.759.

In den Kreisen Hersfeld-Rotenburg, Marburg-Biedenkopf (jeweils minus 0,1 Prozent), Vogelsberg und Odenwald (jeweils minus 0,5 Prozent) entwickelte sich die Bevölkerung in die andere Richtung. Der Odenwaldkreis verbuchte mit 527 Einwohnern weniger als im Jahr 2015 auch in absoluten Zahlen den höchsten Bevölkerungsverlust.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.01.2018, 19.30 Uhr